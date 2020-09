Inter gibt zwei Routiniers ab, Fenerbahce findet Muriqi-Ersatz in England

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Diego...

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Diego Godín

IV, 34, URU | Inter Mailand – > Cagliari Calcio

Der 135-fache uruguayische Nationalspieler und Teamkapitän Diego Godín verlässt Inter Mailand nach nur einem Jahr und wechselt in die Heimatstadt seiner Frau. Cagliari Calcio stattet den routinierten Innenverteidiger mit einem Dreijahresvertrag aus, womit es möglich erscheint, dass Godín seine Karriere in Cagliari ausklingen lassen wird. In Europa ist Cagliari nach Villarreal, Atlético Madrid und Inter erst die vierte Station für den Uruguayer, der seine Heimat im Sommer 2007 verließ. Zuletzt war Godín auch mit einem Wechsel zu Fenerbahce Istanbul oder zum FC Everton in Verbindung gebracht worden.

Antonio Candreva

RM, 33, ITA | Inter Mailand – > Sampdoria Genua

Mit Antonio Candreva verlässt noch ein weiterer Routinier Inter Mailand und wechselt ligaintern. Candreva, der bei Inter einen Vertrag bis 2024 hält, schließt sich für eine Saison Sampdoria Genua an. Grund dafür ist hauptsächlich der Kauf von Achraf Hakimi, der bei den Nerazzurri künftig den rechten Flügel beackern wird. Der 54-fache Nationalspieler debütierte bereits am vergangenen Wochenende beim 2:3 gegen Benevento und bereitete einen Treffer vor.

Mbwana Samatta

ST, 27, TAN | Aston Villa – > Fenerbahce

Fenerbahce Istanbul verpflichtete am vergangenen Wochenende den einstigen Genk-Torjäger Mbwana Samatta von Aston Villa. Für die Belgier erzielte der Tansanier 76 Tore in 191 Partien, ehe er im vergangenen Jänner um 10,5 Millionen Euro zu den Villans wechselte. Dort hielt sich Samattas Erfolg aber in Grenzen und der 27-Jährige traf in 16 Spielen nur zweimal. Fenerbahce suchte einen Ersatz für den teuer zu Lazio Rom abgewanderten Vedat Muriqi und wurde nun in Birmingham fündig. Offiziell wird Samatta vorerst für ein Jahr an den türkischen Traditionsklub verliehen, allerdings besteht danach eine Kaufpflicht um etwa sechs Millionen Euro. Inklusive der einjährigen Leihe unterschrieb Samatta für vier Jahre bei „Fener“.

Sandro Djuric

ZM, 26, AUT | FC Rapid 1923 – > Dunarea Calarasi

Der einstige Red-Bull-Nachwuchsspieler Sandro Djuric durchlief in Österreich mehrere Stationen, spielte etwa für den SV Grödig in der Bundesliga, sowie für Liefering, Wiener Neustadt und Austria Lustenau in der 2.Liga. Im Sommer 2019 entschied sich der zentrale Mittelfeldspieler für seinen ersten Auslandstransfer und wechselte zum krisengeschüttelten rumänischen Zweitligisten Dinamo Bukarest, für den er in 19 Spielen zwei Tore und einen Assist erzielte. Nun wechselt Djuric innerhalb der zweiten rumänischen Liga zu Dunarea Calarasi. Bei den Gelb-Blauen ist er neben dem 28-jährigen Ex-Horn- und Parndorf-Keeper Stefan Krell der zweite Österreicher im Kader.