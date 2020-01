Inter Mailand holt Ashley Young, Ex-Austrianer Hadzikic nach Kroatien

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und...

Yunus Malli

OM, 27, TUR | VfL Wolfsburg – > Union Berlin

Der 25-fache türkische Teamspieler Yunus Malli wechselt leihweise von Wolfsburg zu Union Berlin. Vor drei Jahren hatten die Wolfsburger den offensiven Mittelfeldspieler um 12,5 Millionen Euro aus Mainz geholt, aber sein Erfolg beim VfL hielt sich in Grenzen. Der in Kassel geborene Türke war in den ersten 1 ½ Jahren noch Stammspieler beim VW-Klub, verlor aber in der abgelaufenen Saison seinen Stammplatz und kam in der vergangenen Herbstsaison nur noch zu zwei Einsätzen in der Europa League, aber keinem einzigen Bundesligaspiel. Für Union Berlin feierte Malli beim 1:3 bei RB Leipzig ein 20-minütiges Debüt.

Ashley Young

LV, 34, ENG | Manchester United – > Inter Mailand

8 ½ Jahre verbrachte der 34-jährige Ashley Young bei den Red Devils aus Manchester. Nun wagt sich der jamaikanisch-stämmige Engländer erstmals in seiner Karriere an ein Auslandsabenteuer. Der 39-fache Teamspieler wechselt vorerst für ein halbes Jahr zu Inter Mailand, das 1,5 Millionen Euro Ablöse an Manchester United bezahlte. Die von Antonio Conte betreuten Titelanwärter aus Mailand besitzen zudem eine Option auf ein weiteres Vertragsjahr. Young wurde vor allem aufgrund seiner Flexibilität zu Inter geholt: Der Brite kann auf beiden Außenverteidigerpositionen bzw. als Flügelverteidiger eingesetzt werden. Valentino Lazaro liebäugelt derzeit mit einem Wechsel in die Premier League und mit Danilo D’Ambrosio ist ein weiterer Außenverteidiger aktuell verletzt.

John Guidetti

ST, 27, SWE | Deportivo Alavés – > Hannover 96

Eigentlich wollte Hannover 96 um den Aufstieg in die deutsche Bundesliga mitspielen – im Herbst stellte sich aber heraus, dass es doch eher gegen den Abstieg geht. Hannover liegt derzeit nur auf dem 13. Rang, zwei Punkte vor einem Relegationsplatz und vier Punkte vor dem direkten Abstiegsplatz. Nun soll der schwedische Angreifer John Guidetti den Angriff der 96er verstärken: Der 27-Jährige kommt vorerst leihweise aus Alavés, für das er in der laufenden Saison nur fünf Ligaspiele absolvierte. Hannover hält zudem eine Kaufoption auf den 28-fachen Nationalspieler. Vor allem in jüngeren Jahren galt John Guidetti als Toptalent, aber speziell bei seinem ersten Topklub Manchester City konnte sich der exzentrische Stockholmer nie durchsetzen.

Osman Hadzikic

TW, 23, AUT | FC Zürich – > Inter Zapresic

Für den Ex-Austria-Keeper Osman Hadzikic verlief der Wechsel in die Schweiz nicht nach Wunsch. Für die Kampfmannschaft des FC Zürich kam der 23-Jährige kein einziges Mal zum Einsatz und unterm Strich stehen derzeit nur 20 Einsätze für die zweite Mannschaft der Züricher, die in der 3. Schweizer Leistungsklasse spielt. Deshalb wechselt Hadzikic nun leihweise zum kroatischen Abstiegskandidaten Inter Zapresic, wo der ehemalige Dinamo-Zagreb-Stammkeeper Ivan Kelava sein Konkurrent um einen Stammplatz sein wird. Zapresic liegt aktuell nur einen Punkt vor einem Abstiegsplatz auf Rang acht in der kroatischen Zehnerliga.