Inter verpflichtet Hakimi, Bayern holen französisches Toptalent ablösefrei

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Macky Bagnack

IV, 25, CMR | Olimpija Ljubljana – > Partizan Belgrad

Die Saison 2017/18 verbrachte der kamerunische Innenverteidiger Macky Bagnack bei der Admira, hatte aber immer wieder Verletzungspech und verließ die Südstädter nach nur einem Bundesligaspiel. Aktuell kickt der einstige Barcelona-Nachwuchskicker für Olimpija Ljubljana, mit denen er bereits den Cup gewinnen konnte und heuer die große Chance auf den Meistertitel hat. Bei den Slowenen ist Bagnack eine absolute Stütze und in der Innenverteidigung gesetzt. Ab der neuen Saison wird der 25-Jährige für Partizan Belgrad auflaufen: Die Serben bezahlten 500.000 Euro, um den zweifachen Teamspieler in die Hauptstadt zu lotsen.

Tanguy Kouassi

IV, 18, FRA | Paris St. Germain – > FC Bayern München

Der 18-jährige Tanguy Kouassi gilt als eines der größten Nachwuchstalente der Welt und bestritt in der abgebrochenen Saison 13 Pflichtspiele für Paris St.Germain. Dabei erzielte der Innenverteidiger drei Tore und bereitete ein weiteres vor. Nun wechselt der ivorisch-stämmige Franzose für vier Jahre zum FC Bayern München – und zwar ablösefrei. Die Bayern landeten damit einen wahren Transfercoup, war Kouassi in der Fußballwelt doch heiß umworben. Unter anderem hatten auch der BVB, RB Leipzig, der AC Milan, aber auch Red Bull Salzburg Interesse am Toptalent bekundet.

Félix Correia und Pablo Moreno

RA, 19, POR – ST, 18, ESP | Manchester City U23 < – > Juventus Turin

Spätestens seit dem Durchbruch von Jadon Sancho bei Borussia Dortmund stehen Nachwuchskicker von englischen Topklubs bei internationalen Vereinen hoch im Kurs. Juventus Turin nahm nun 10,5 Millionen Euro in die Hand, um den flinken Rechtsaußen Félix Correia aus der U23-Mannschaft von Manchester City zu holen. Allerdings handelt es sich dabei im Grunde um einen Tauschdeal, denn im Gegenzug überweist Manchester City zehn Millionen Euro nach Turin, um den 18-jährigen Spanier Pablo Moreno nach England zu holen. Die Transfers der beiden U18-Teamspieler ihrer Länder gehen jeweils am 1.September über die Bühne.

Achraf Hakimi

RV, 21, MOR | Real Madrid/Borussia Dortmund – > Inter Mailand

Der noch junge Transfersommer hat einen neuen Megatransfer. Der in Madrid geborene Marokkaner Achraf Hakimi gehörte bis jetzt Real Madrid, spielte aber die letzten beiden Jahre leihweise in Dortmund und avancierte dort zu einem der besten rechten Flügelverteidiger der deutschen Bundesliga. In 73 Pflichtspielen für den BVB steuerte Hakimi 12 Tore und 17 Assists bei. Obwohl sein Vertrag in Madrid noch bis 2022 gelaufen wäre, kehrt Hakimi nun aber nicht zu den Königlichen zurück, sondern wechselt zu Inter Mailand. 40 Millionen Euro ist der Deal den Nerazzurri, die in den nächsten Jahren Anspruch auf einen Titel stellen, wert. Für Hakimi ist Inter der dritte Verein seiner Profikarriere.