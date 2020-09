Interessante Stürmerrochaden in der deutschen Bundesliga

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Goncalo...

Goncalo Paciencia

ST, 26, POR | Eintracht Frankfurt – > FC Schalke 04

Um seine zahnlose Offensive zu verstärken verpflichtet der FC Schalke 04 den Portugiesen Goncalo Pacienca leihweise von Eintracht Frankfurt. Der 26-Jährige kommt vorerst für ein Jahr und die Königsblauen besitzen eine Kaufoption auf den 184cm großen Stürmer. Paciencia kam vor zwei Jahren um drei Millionen Euro Ablöse aus Porto nach Frankfurt, schlug bei der Eintracht aber nicht so ein wie erhofft. In 61 Partien erzielte Pacienca, der weitgehend Reservist war, 15 Tore. Auf Schalke ist Paciencia der zweite Neue nach Routinier Vedad Ibisevic.

Jhon Cordoba

ST, 27, COL | 1.FC Köln – > Hertha BSC

Vor drei Jahren holte der 1.FC Köln den Kolumbianer Jhon Cordoba um 17 Millionen Euro aus Mainz – nun wird der 27-Jährige um 15 Millionen an Hertha BSC weiterverkauft. Der 188cm große Stürmer unterschrieb bei den Hauptstädtern einen Vierjahresvertrag. Für Köln erzielte Cordoba in 86 Spielen 37 Tore und bereitete acht weitere vor. Mit Köpke und Ibisevic hatte die Hertha zuletzt zwei Stürmer abgegeben. Demgegenüber investierte der Klub bereits zwölf Millionen Euro in die Verpflichtungen von Freiburg-Tormann Alexander Schwolow und Groningen-Rechtsverteidiger Deyovaisio Zeefuik.

Sebastian Andersson

ST, 29, SWE | Union Berlin – > 1.FC Köln

Der 1.FC Köln hat bereits einen Ersatzmann für Jhon Cordoba gefunden: Der 190cm große Schwede Sebastian Andersson kommt um 6,5 Millionen Euro von Union Berlin und unterschreibt einen Dreijahresvertrag bei den Geißböcken. Der neunfache schwedische Teamstürmer bestritt 74 Spiele für die Eisernen aus der Hauptstadt und erzielte dabei 26 Tore und zehn Assists. Vor allem seine erste Bundesligasaison war aufsehenerregend. In 33 Partien erzielte der 29-Jährige elf Tore und war damit maßgeblich an der guten Saison der Berliner beteiligt.

Mohammed Kadiri

IV/DM, 24, GHA | Dynamo Kiev – > Arsenal Tula

Der Ex-Austrianer Abdul Mohammed Kadiri kehrt zurück nach Russland. Bereits in der Saison 2018/19 hatte der Ghanaer für Arsenal Tula gespielt, wo er auf der Sechserposition unumstrittener Stammspieler war. Im vergangenen Sommer wechselte Kadiri, der bis dahin noch der Wiener Austria gehörte, fix zu Dynamo Kiev, wo er aber nur die zweite Geige spielte. Arsenal Tula startete mit nur fünf Punkten aus sieben Partien in die neue russische Ligasaison und wird heuer wohl gegen den Abstieg spielen.