Ismael wird WBA-Coach, US-Talent wechselt Red-Bull-intern

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

David Stec

RV, 27, AUT | Pogon Szczecin – > TSV Hartberg

Nach drei Jahren ist der ehemalige U21-Nationalspieler David Stec zurück in der Bundesliga. Der langjährige St.Pölten-Rechtsverteidiger schließt sich ablösefrei dem TSV Hartberg an. In den letzten drei Jahren stand Stec in Polen bei Pogon Szczecin unter Vertrag, wo unter anderem auch Benedikt Zech und Alexander Gorgon spielen. Nachdem er anfänglich noch Stammspieler war, kam er in der vergangenen Saison nur noch auf zehn Ligaeinsätze. Im Jahr 2021 machte er keine einzige Partie für den Dritten der polnischen Ekstraklasa. Danach wurde sein Vertrag nicht mehr verlängert, womit er kostenlos in die Steiermark wechseln konnte.

Caden Clark

OM, 18, USA | New York Red Bulls – > RB Leipzig

Der US-amerikanische Shooting Star Caden Clark wechselt „konzernintern“ von den Red Bulls aus New York zu RB Leipzig und wird sofort wieder für ein halbes Jahr an die New Yorker zurückverliehen. Der trickreiche offensive Mittelfeldspieler aus Minnesota feierte erst Ende Mai seinen 18. Geburtstag und mischt derzeit die Major League Soccer richtig auf. In 16 Spielen für die Red Bulls erzielte Clark bereits sieben Treffer und zuletzt war nur die Frage, ob er Salzburg oder nach Leipzig wechseln wird. In Salzburg war Clark bereits im vergangenen Winter ein Thema. Die Ablösesumme für den Jungstar beträgt nur etwa zwei Millionen Euro und Clark unterzeichnete bei Leipzig einen Vertrag bis Sommer 2024.

Andrew Wooten

ST, 31, USA/GER | Admira Wacker Mödling – > VfL Osnabrück

Nach nur einem halben Jahr verlässt der deutsch-US-amerikanische Stürmer Andrew Wooten die Admira wieder. In 19 Spielen für die Südstädter steuerte Wooten drei Tore und zwei Assists bei und war damit durchaus mitverantwortlich für den Klassenerhalt. Wootens nächste Station führt in in die 3.Liga Deutschlands, wo er beim VfL Osnabrück unterschreibt. Die Violetten verloren erst im Abstiegsplayoff gegen den FC Ingolstadt und mussten den Weg in die 3.Liga antreten. Mit Lukas Gugganig stand zuletzt auch ein Österreicher zwei Jahre bei Osnabrück unter Vertrag.

Valerién Ismael

TR, 45, FRA | FC Barnsley – > West Bromwich Albion

Als Neunzehnter stieg West Bromwich Albion recht deutlich aus der Premier League ab und der Ex-LASK-Coach Valerien Ismael folgt bei den Baggies nun Sam Allardyce als Trainer. Ismael trainierte bisher den FC Barnsley und verpasste mit dem Underdog den Aufstieg erst im Playoff-Halbfinale der Championship gegen Swansea City. WBA musste zwei Millionen Pfund (ca. 2,3 Millionen Euro) Ablöse an Barnsley bezahlen, um Ismael aus seinem laufenden Vertrag herauszukaufen. West Brom ist noch nicht in die neue Transferperiode gestartet und wird nun beginnen, den Kader aufzurüsten, nachdem einige hochklassige Leihspieler wie Maitland-Niles, Yokuslu oder Diagne den Klub wieder verlassen werden. Mit Ismael ist das klare Ziel des Vereins aus dem Hawthorns der Premier-League-Aufstieg.