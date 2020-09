Italien-Juwel Tonali entscheidet sich für den AC Milan

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Nacer...

Nacer Chadli

LA, 31, BEL | AS Monaco – > Istanbul Basaksehir

Der türkische Meister Istanbul Basaksehir bleibt seinem Konzept treu, mit routinierten Spielern zum Erfolg kommen zu wollen. Aus Monaco kommt nun der 59-fache belgische Teamspieler Nacer Chadli, der zuvor bei Anderlecht, West Bromwich und Tottenham spielte. Die Türken holen damit die Erfahrung von 124 Premier-League-Spielen und statten den marokkanisch-stämmigen Belgier mit einem Vertrag bis 2022 aus. Zuletzt hatte auch der griechische Spitzenklub Olympiakos Piräus Interesse am 31-Jährigen bekundet.

Sandro Tonali

DM, 20, ITA | Brescia Calcio – > AC Milan

Das italienische Top-Talent Sandro Tonali wechselt von Brescia zum AC Milan. Der dreifache Nationalspieler, der als Sechser und auch etwas offensiver im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden kann, kommt vorerst leihweise um zehn Millionen Euro Leihgebühr zu den Rossoneri. Der AC Milan kann Tonali nach der Saison um 20 Millionen fix verpflichten. Das Brescia-Talent entschied sich damit gegen den Stadtrivalen des AC Milan: Inter Mailand war auch nahe an einer Verpflichtung des 20-Jährigen dran. Für Brescia bestritt der Youngster bereits 89 Pflichtspiele und erzielte dabei sechs Tore und 16 Assists.

Oliver Batista Meier

LA, 19, GER | FC Bayern München – > SC Heerenveen

Zuletzt war der junge Linksaußen Oliver Batista Meier Mitglied der Kampfmannschaft des FC Bayern München. Dort kam er allerdings bisher nur auf einen Einsatz. Zumeist kam Batista Meier in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, wo er auf 19 Partien, vier Tore und einen Assist kommt. Da die Konkurrenz in der Offensive bei den Bayern deutlich zu groß für den 19-Jährigen ist, wird er nun in die niederländische Eredivisie verliehen. Der Rechtsfuß aus der Kaiserslautern-Jugend schließt sich dem SC Heerenveen an und entschließt sich somit gegen die Optionen Nürnberg und Hoffenheim.

Alwande Roaldsöy

LA, 16, NOR | Dröbak-Frogn IK – > Atalanta Bergamo

Der aufstrebende italienische Spitzenklub Atalanta Bergamo beweist Weitblick im Scouting. Die Bergamesci verpflichten den 16-jährigen Norweger Alwande Roaldsöy vom norwegischen Fünftligisten Dröbak-Frogn IK. Der südafrikanisch-stämmige Norweger ist ein Spieler für die linke Außenbahn und mit seinen 191cm Körpergröße ein untypischer Flügelakteur, der allerdings auch im Sturmzentrum und auf der Zehn eingesetzt werden kann.