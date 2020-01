Aufgehende Sterne 2019/20: Dejan Kulusevski

In der Winterpause wollen wir euch einige Talente vorstellen, die in den letzten Monaten ihr Können zum ersten Mal der breiten Öffentlichkeit unter Beweis...

In der Winterpause wollen wir euch einige Talente vorstellen, die in den letzten Monaten ihr Können zum ersten Mal der breiten Öffentlichkeit unter Beweis stellten und für staunende Gesichter auf den Rängen sorgten. Wir präsentieren euch junge Spieler, von denen man in Zukunft sicherlich noch viel hören wird! Nachdem wir euch bisher Eduardo Camavinga, Reinier Jesus und Mohamed Ihattaren vorstellten, wollen wir nun einen Blick auf einen weiteren jungen Mann werfen, der diese Saison so richtig durchstarten konnte. Die Rede ist von Dejan Kulusevski, der in dieser Saison in der Serie A eindrucksvoll sein Talent präsentierte.

Früher Transfer nach Italien

Dejan Kulusevski wurde am 25. April 2000 in Stockholm geboren und begann in den Nachwuchsmannschaften des IF Brommapojkarna. Spätestens als er im Jahr 2015 auch in die schwedischen Nachwuchsnationalmannschaften regelmäßig einberufen wurde, wurden internationale Klubs auf den offensiven Flügelspieler aufmerksam. Mit 16 Jahren wechselte er gegen eine Ausbildungsentschädigung von 165.000 Euro zu Atalanta Bergamo, wo er in der U17-Nachwuchsmannschaft weiter seinen Torriecher unter Beweis stellte und 17 Tore in 26 Partien erzielte.

Ein Traumgeschäft für Atalanta

Atalanta-Trainer Gian Piero Gasperini gab dem jungen Talent in der Saison 2018/19 seine ersten Einsätze, allerdings kam er lediglich dreimal als Joker ins Spiel. Ansonsten sammelte er in der U19-Nachwuchsmannschaft Spielpraxis, wo er in 19 Partien 20 Scorerpunkte erzielte. Atalanta verfügt mittlerweile über einen enorm starken Kader und es war abzusehen, dass Kulusevski nicht die nötige Spielpraxis erhalten würde. Sein Klub entschied sich deshalb dafür den jungen Mann an Parma zu verleihen, eine Entscheidung, die sich als goldrichtig herausstellen sollte.

Parma liegt in dieser Saison auf dem starken siebten Tabellenplatz und Leihspieler Kulusevski hat einen enorm großen Anteil am guten Abschneiden des Vereins. Er etablierte sich vom ersten Spieltag an als Stammspieler und bereitete schon in seinem zweiten Pflichtspiel, beim 3:1-Auswärtssieg gegen Udinese zwei Treffer seiner Mannschaft vor. Insgesamt kam der 19-Jährige bis dato auf 19 Saisonspiele, in denen er vier Tore und sieben Assists beisteuerte.

Seine Leistungen imponierten auch dem Serienmeister aus Turin, der den jungen Mann Anfang Jänner unter Vertrag nahm. Die „Alte Dame“ überwies stolze 35 Millionen an Atalanta Bergamo, wobei sich die Summe mit Bonuszahlungen noch auf 44 Millionen Euro erhöhen könnte. Juventus tätigte damit den teuersten Wintertransfer der Vereinsgeschichte! Dejan Kulusevski wird bis Ende der Saison noch bei Parma bleiben und erst 2020/21 zu seinem neuen Verein wechseln.

Seine Stärken

Warum bricht also Juventus den Winter-Transferrekord für den jungen Offensivspieler, der am 18. November 2019 auch für das schwedische Nationalteam debütierte? Kulusevski ist ein enorm vielseitiger Spieler, der auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann. Am wohlsten fühlt sich der Schwede als Rechtsaußen, da er aufgrund seiner Dribbelstärke und Schnelligkeit in die Mitte ziehen und mit seinem stärkeren linken Fuß abschließen kann. Daneben kann aber auch als offensiver Mittelfeldspieler und als Stürmer eingesetzt werden. Im Mittelfeld macht er sowohl als offensiv ausgerichteter Achter, als auch als Zehner eine gute Figur. Wie oben erwähnt ist Kulusevski schnell und verfügt über einen starken Antritt. Er ist enorm dribbelstark und nur schwer vom Ball zu trennen, auch da er speziell für sein Alter physisch sehr stark ist und seinen Körper sehr gut einsetzt. Anhand der Assist-Werte sieht man auch gut, dass er ein tolles Auge für seine Mitspieler hat und den letzten Pass beherrscht. Er ist ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann, zumal er auch über ein gewaltiges Kämpferherz und eine große Ausdauer verfügt. Kulusevski hat im vergangenen Jahr auch im Spiel gegen den Ball Fortschritte gemacht, was in der Anfangszeit bei Atalanta noch mehr Einsätze verhinderte. Das weitere halbe Jahr in Parma wird ihm trotzdem sicherlich gut tun, da er regelmäßig Spielpraxis sammelt und dann hoffentlich als kompletter Spieler zu Juventus wechseln wird.

Aufgrund seiner perfekten Einstellung zum Fußballsport und der großen Qualität sollte sich Kulusevski auch bei einer Top-Adresse wie Juventus über kurz oder lang durchsetzen. Die Fans dürfen sich in jedem Fall schon auf einen potentiellen Publikumsliebling freuen.