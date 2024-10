Balotelli zurück nach Italien? Lazaro-Klub sucht Zapata-Ersatz

Der FC Turin führt die Ligatabelle der Serie A zwar nicht mehr an, dennoch überzeugte der Verein von Valentino Lazaro von Beginn an. Mit...

Der FC Turin führt die Ligatabelle der Serie A zwar nicht mehr an, dennoch überzeugte der Verein von Valentino Lazaro von Beginn an. Mit elf Punkten aus sieben Spielen steht der FC Torino punktgleich mit dem großen AC Mailand auf dem siebten Platz und nur zwei Punkte hinter dem Stadtrivalen Juventus Turin. In der noch jungen Saison musste sich Lazaro mit seinem Team lediglich gegen die Mannschaft von ÖFB-Kollege Marko Arnautović, Inter Mailand und gegen Lazio Rom geschlagen geben. Gegen die Mailänder zeigte „Il Toro“ auch in Unterzahl eine beachtliche Leistung und stemmte sich mit vollem Einsatz gegen die Niederlage. Nach einem Dreierpack von Marcus Thuram mussten sie sich der „Nerazzurri“ mit 3:2 beugen. Schwerer als die Niederlage gegen Inter ist für Turin jedoch der Ausfall von Kapitän Duvan Zapata zu verkraften. Die Bilder, wie der 33-jährige Kolumbianer verletzt mit der Trage vom Platz getragen werden musste, ließen nichts Gutes vermuten.

Lange Ausfallzeit nach schwerer Knieverletzung

Die schlimmsten Befürchtungen der Turiner bewahrheiteten sich. Nach einer eingehenden Untersuchung des Stürmers teilte der Klub die schlechte Nachricht den Fans mit. „Die medizinischen Untersuchungen, denen Duván Zapata unterzogen wurde, nachdem er während des Spiels gegen Inter vorzeitig das Spielfeld verlassen hatte, ergaben eine Verletzung des vorderen Kreuzbandes, des Innenmeniskus und des Außenmeniskus. Der gesamte Turiner Fußballverein umarmt Duvan liebevoll in der Hoffnung, ihn so bald wie möglich als Protagonisten auf dem Spielfeld im granatroten Trikot wiederzusehen.“

Zapata, der nach den Abgängen von Ricardo Rodriguez und Alessandro Buongiorno das Kapitänsamt übernahm, ist mit vier Toren in neun wettbewerbsübergreifenden Einsätzen der erfolgreichste Torschütze des piemontesischen Vereins. Genau wie der Verein startete der Kolumbianer mit viel Leidenschaft und Selbstvertrauen in die Wettbewerbe. Der Ausfall ist für das ambitionierte Team von Trainer Paolo Vanoli ein herber Rückschlag im Kampf um die europäischen Plätze, weshalb sich der Verein auf die Suche nach einem passenden Ersatz macht. Als mögliche Teamkollegen von Lazaro werden hierbei durchaus große Namen ins Spiel gebracht.

Transferziel: vereinslose Spieler

Turin hat nach der Verletzung mit Ché Adams und Antonio Sanabria nur zwei echte Stürmer im Kader, die in Vanolis 3-5-2-System dringend benötigt werden. Um den Verlust des Neuners schnell aufzufangen, beschäftigt sich der FC Torino mit vereinslosen Akteuren, die über eine große Erfahrung verfügen und den Klub im Kampf um Europa unterstützen. Laut Medien winkt dem Ersatzmann ein Einjahresvertrag mit der Option der Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr. Zwei Spieler, die der Spielweise von Zapata ähneln, stehen dabei ganz oben auf der Liste der Italiener.

Serie A-Rückkehr von Balotelli

In der Zeitung „La Stampa“ wird von einer möglichen Verpflichtung von Mario Balotelli berichtet. Für den 34-jährigen Italiener würde dies nach Beschäftigungen beim AC Mailand eine Rückkehr in die Serie A bedeuten. Der Stürmer pendelte zuletzt zwischen dem Schweizer Klub FC Sion (22/23) und dem türkischen Verein Adana Demirspor (21/22 und 23/24), bevor sein Vertrag in der Türkei auslief und er als vereinsloser Spieler auf dem Markt verfügbar wurde. Das Spielerprofil des ehemaligen italienischen Teamspielers passt hervorragend zu den Wünschen der Turiner. Mit einer Körpergröße von 189 cm und seiner robusten Statur bringt er eine ähnliche Körperlichkeit wie Zapata mit sich. Durch seinen Champions-League-Gewinn mit Inter in der Saison 2009/10 weist er zudem eine große internationale Erfahrung auf. Weiter sammelte er neben der italienischen Eliteliga auch in der englischen Premier League (Manchester City, FC Liverpool) und in der französischen Ligue 1 (OGC Nizza, Olympique Marseille) Erfahrung bei ausländischen Top-Klubs. Auch aufgrund der langjährigen Erfahrung verfügt der bullige Stürmer über ein großes Spielverständnis, welches ihm in vielen Situationen Torchancen ermöglicht. Als treffsicher erwies sich Balotelli einige Male – nicht umsonst wurde er unter anderem Torschützenkönig der Europameisterschaft 2012.

Choupo-Moting – Versteckte Weltklasse im Schatten großer Spieler

Als eine Alternative gilt Eric-Maxim Choupo-Moting. Der Kameruner stand bei seinen letzten Stationen häufig im Schatten einzigartiger Top-Stürmer und brillierte als Joker. Beim französischen Star-Ensemble von Paris Saint-Germain war an Kylian Mbappé, Edinson Cavani oder Mauro Icardi kaum ein Vorbeikommen, dennoch kam er in 31 Ligue 1 Spielen auf immerhin auf sieben Torbeteiligungen. Nach seinem Wechsel zum FC Bayern war er hinter dem Ausnahmestürmer Robert Lewandowski nur die zweite Kraft. In der vergangenen Saison bekam er mit Harry Kane einen neuen Konkurrenten, der schon alleine aufgrund der hohen Transfersumme zum Spielen verpflichtet war. Auch hier blieb dem mittlerweile 35-Jährigen nur die Rolle des Jokers. In seiner geringen Einsatzzeit wusste er durch Kampfbereitschaft zu überzeugen. Trotz seines robusten Körpers und einer Größe von 191 cm verfügt der Kameruner über eine gute Beweglichkeit und technisches Können. Seine Vielseitigkeit macht ihn zu einem wertvollen Spieler, der auf verschiedenen Positionen zurechtkommt. In Sachen Beweglichkeit, Spielverständnis und auch der körperlichen Voraussetzung stellt er einen geeigneten Ersatz für Zapata dar. Eine weitere Ähnlichkeit, welche beide Spieler haben, ist die defensive Arbeitsrate. Beide stellen sich in den Dienst der Mannschaft und helfen oftmals auch in der Defensive mit. Das ist ein großer Unterschied zu Mario Balotelli, der sich kaum an der Abwehrarbeit beteiligt.