Braunöder steigt mit Como 1907 in die Serie A auf!

Nachdem Parma schon vor knapp zwei Wochen den Aufstieg in die Serie A fixierte, zog gestern Como 1907 nach – mit ÖFB-Legionär Matthias Braunöder!

Es ist als große Sensation zu werten: Erst vor zwei Jahren stieg Como aus der dritten Leistungsklasse in die italienische Serie B auf, wurde danach zweimal Zwölfter. Gezielte Transferpolitik sorgte dann dafür, dass das Team in einer knappen Serie-B-Saison stetig oben mitspielte und sich bereits Mitte Dezember immerhin in den Top-5 festsetzte.

Eine starke Serie ab Mitte März mit fünf Siegen in Folge bzw. 19 Punkten aus sieben Spielen sorgte dann dafür, dass Como erster Verfolger von Parma wurde. Mittendrin: Austria-Leihgabe Matthias Braunöder, der sich just in dieser Zeit in die Startelf des Teams spielte und starke Leistungen zeigte. Insgesamt brachte er es in 13 Partien auf einen Treffer und einen Assist und wurde ein wichtiger Stabilisator im zentralen Mittelfeld.

Ein 0:0 in Modena am vorletzten Spieltag der Serie B machte die Angelegenheit noch einmal spannend. Weil der Venezia FC noch einmal näherrückte, benötigte Como am letzten Spieltag einen Heimsieg gegen Cosenza Calcio, um den Aufstieg aus eigener Kraft zu schaffen.

Den schafften die Blau-Weißen zwar nicht – das Spiel endete mit einem 1:1 – aber weil Venezia bei Spezia Calcio verlor, das damit den Klassenerhalt fixierte, beendet die Elf rund um Braunöder die Saison als Zweiter.

Der Verein kommentierte diesen Riesenerfolg und den ersten Serie-A-Aufstieg seit 21 Jahren auf Twitter (X) relativ minimalistisch:

Braunöder wechselte im Jänner vorerst leihweise von der Austria nach Como. Dass die Italiener die Kaufoption in Höhe von 1,5 Millionen Euro ziehen, gilt allerdings als fix. Braunöders Vertrag in Wien-Favoriten wäre noch bis Sommer 2026 gelaufen.

Welche Chancen auf Einsätze der U21-Teamkapitän in der Serie A hat, ist aber noch unklar. In Italien rüsten Serie-A-Aufsteiger für ihre erste Saison für gewöhnlich massiv nach, weshalb auf den 22-jährigen Eisenstädter wohl ein großer Konkurrenzkampf warten wird.

Mit Marlon Mustapha steht noch ein zweiter ÖFB-Legionär bei Como unter Vertrag, der aktuell an Fortuna Düsseldorf verliehen ist. Der Stürmer wird nach dem Aufstieg aber wohl keine Rolle mehr bei den Italienern spielen und war auch zuvor schon Reservist, kam lediglich auf sieben Kurzeinsätze in der Liga.