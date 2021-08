Inter Mailand holt Dumfries und Dzeko, gibt Nainggolan fix ab

Die Sommertransferzeit ist in vollem Gange und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen...

Die Sommertransferzeit ist in vollem Gange und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Diego Costa

ST, 32, BRA | vereinslos – > Atlético Mineiro

Einer der großen Bad Boys des brasilianischen Fußballs kehrt nach über 15 Jahren zurück in seine Heimat. Bereits im Winter war der Wechsel von Diego Costa zu Atlético Mineiro mehr oder weniger in trockenen Tüchern – mit knapp sieben Monaten Verzögerung ist es nun aber wirklich soweit. Costa, seit vielen Jahren spanischer Staatsbürger und ehemaliger Teamspieler, unterzeichnete einen Vertrag über 1 ½ Jahre und wird bei Atlético-MG unter anderem mit Hulk und dem Chilenen Eduardo Vargas zusammenspielen. Die meisten Spiele seiner Karriere bestritt der heißblütige Mittelstürmer für Atlético Madrid, für das er in 216 Spielen 83-mal traf. Er wurde zweimal spanischer Meister, holte 2018 die Europa League und zudem noch zwei englische Meistertitel mit Chelsea.

Radja Nainggolan

OM, 33, BEL | Inter Mailand – > Royal Antwerpen

Und noch ein anderes Enfant terrible kehrt in seine Heimat zurück: Der in Antwerpen geborene Radja Nainggolan verlässt Inter Mailand und wechselt zurück in seine Heimatstadt. Der 33-Jährige hatte zuletzt 17 Jahre lang ununterbrochen in Italien gespielt und unter anderem 203 Spiele für die AS Roma und 188 Partien für Cagliari bestritten. Der indonesisch-stämmige Belgier bestritt 30 Länderspiele für die Roten Teufel und trotz mehrmaligem Interesse aus der Türkei, Deutschland, England und auch China kam es nie zu einem Wechsel aus Italien hinaus. Nun unterschrieb Nainggolan für zwei Jahre bei Royal Antwerpen, wo er auch seine Karriere ausklingen lassen dürfte. Zuletzt wurde er von Inter Mailand an Cagliari verliehen, verlässt die Interisti nun nach Ende seiner Leihe fix.

Denzel Dumfries

RV, 25, NED | PSV Eindhoven – > Inter Mailand

Der rechte Flügelverteidiger Denzel Dumfries war eine der wenigen niederländischen Entdeckungen bei der vergangenen Europameisterschaft. Mit seinem Offensivdrang und seiner Torgefährlichkeit zählte er zu den besten Akteuren bei „Oranje“. Erwartungsgemäß verlässt Dumfries nun seinen Klub PSV Eindhoven und wechselt nach Mailand. Inter bezahlte 12,5 Millionen Euro Ablöse und stattet den 25-Jährigen mit einem Vertrag bis 2025 aus. Der italienische Meister hatte zuletzt schwere finanzielle Probleme und daher auch großen personellen Aderlass: Mit Lukaku und Hakimi verlor man zwei absolute Stützen, Christian Eriksen wird voraussichtlich nicht mehr zu Inter zurückkehren.

Edin Dzeko

ST, 35, BIH | AS Roma – > Inter Mailand

Aber auch im Einkauf wird Inter mittlerweile durchaus aktiv. Nach dem eben erwähnten Dumfries und Milans Hakan Calhanoglu kommt nun auch die bosnische Stürmerlegende Edin Dzeko nach Mailand. Der 35-Jährige hatte zuletzt sechs Jahre erfolgreich für die AS Roma gekickt und war davor bei Manchester City und beim VfL Wolfsburg unter Vertrag gestanden. Der 114-fache Nationalspieler, der als besonders vereinstreuer Spieler gilt, unterzeichnete bei Inter einen Zweijahresvertrag und soll wohl vor allem kurzfristig den Abgang von Lukaku kompensieren. Auf Dauer wird Inter aber noch weiter aktiv werden und Angreifer verpflichten, da auch Lautaro Martínez bereits bei noch größeren Klubs hoch im Kurs steht.