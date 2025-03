Megatalente Jahrgang 2006 (38): Mattia Mannini

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2006. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Aufgrund seiner bemerkenswerten Polyvalenz gilt Mattia Mannini als einer der spannendsten Fußballer, die Italien im Jahrgang 2006 hervorgebracht hat. Der italienische U19-Nationalspieler spielt bereits seit fast fünf Jahren im Nachwuchs der AS Roma, wo er mittlerweile in der U19-Mannschaft, der „Primavera“ angekommen ist.

Sein Vertrag bei den Römern läuft noch bis 2028 und ein Sprung in die Kampfmannschaft gilt als nicht unwahrscheinlich, gerade weil der 18-Jährige so vielseitig einsetzbar ist. Dass man in der „Ewigen Stadt“ durchaus mit ihm plant, signalisierte man ihm bereits im Dezember 2023, als er im Alter von gerade mal 16 Jahren zu einem Kurzeinsatz in der Europa-League-Gruppenphase gegen den FC Sheriff Tiraspol kam. Seitdem stand er allerdings in keinem Kader der Kampfmannschaft mehr.

Mattia Mannini kann als rechter Verteidiger aufgeboten werden, fühlt sich aber auch auf der linken Seite wohl und ist ein klassischer Schienenspieler, der sich stark in die Offensive einschaltet. Alleine auf den Außenbahnen kann er also praktisch vier Positionen bekleiden, aber in der Vergangenheit kam er auch im zentralen Mittelfeld und als Sechser zum Einsatz. Gerade auf den Positionen, auf denen Größe nicht die Hauptrolle spielt, ist der 173cm große Italiener also praktisch überall einsetzbar.

So ist es auch wenig verwunderlich, dass das Spielverständnis und die Spielintelligenz einer der größten Stärken von Mannini ist, zumal dieser in zahlreichen verschiedenen Zonen des Spielfeldes zum Einsatz kommen kann. Für einen etatmäßigen Außenverteidiger ist er ein ausgesprochen kreativer Spieler und bringt eine hervorragende Technik mit. Bei Mannini wird es in Zukunft stark auf die weitere körperliche Entwicklung ankommen und zudem muss er auch noch an seiner Effizienz im letzten Drittel schrauben, wobei er hier in der laufenden Saison 2024/25 bereits einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht hat.

In dieser Saison kam er bisher auf zwölf Pflichtspiele für die AS Roma Primavera und erzielte zwei Tore und drei Assists. Insgesamt bestritt er im Roma-Nachwuchs von der U17 bis zur U20 bereits knapp 100 Spiele und brachte es auf 14 Tore und 18 Assists. Ab der kommenden Spielzeit ist es aufgrund dieser soliden Leistungen also sehr wahrscheinlich, dass Mannini zumindest in den Kader der Kampfmannschaft aufsteigen wird. Aber auch wenn er es auf Anhieb bis in den engeren Kreis der Starterkandidaten schafft, wäre das aufgrund seiner doch außergewöhnlichen Fähigkeiten nicht überraschend.

Starpotential: 8,5 von 10