Neuer Trainer für ÖFB-Legionäre Arnautovic und Posch

Die beiden ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic und Stefan Posch bekommen einen neuen Trainer. Der FC Bologna bestellte Thiago Motta als neuen starken Mann, nachdem man sich vor etwa einer Woche von Sinisa Mihajlovic trennte.

Beim 2:1-Sieg über die Fiorentina saß mit Luca Vigiani ein Interimstrainer auf der Bank. Arnautovic machte bei dem Spiel ordentlich auf sich aufmerksam, bereitete das erste Tor von Bologna vor und erzielte den Siegtreffer selbst. Es war sein erster Saisonassist und sein bereits sechster Saisontreffer, womit er Führender in der Torschützenliste in der Serie A ist. Nach 70 Minuten musste der 33-Jährige aber verletzt ausgewechselt werden. Stefan Posch spielte als rechter Innenverteidiger in einer Dreierkette durch.

Der neue Trainer des Tabellenzwölften ist nun der 40-jährige Italo-Brasilianer Thiago Motta. Zuvor hatte Motta erfolglos Spezia Calcio und den CFC Genua trainiert und ein Jahr die Junioren von Paris Saint-Germain betreut. In seiner aktiven Karriere gewann der 30-fache italienische Teamspieler zwei Champions League Titel mit Barcelona und Inter Mailand. In Frankreich, Spanien und Italien wurde er achtmal Meister und sechsmal Cupsieger.

Sein Debüt auf der Trainerbank wird Motta am kommenden Samstag beim Heimspiel gegen Empoli geben.