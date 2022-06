Saisonrückblick Italien: Arnautovic in Top 10 der Expected-Goal-Wertung

Die meisten europäischen Fußballligen sind in der Sommerpause. Bevor die Meisterschaften wieder starten, wollen wir euch einige Statistiken aus den Top5-Ligen präsentieren. Heute werfen...

Die meisten europäischen Fußballligen sind in der Sommerpause. Bevor die Meisterschaften wieder starten, wollen wir euch einige Statistiken aus den Top5-Ligen präsentieren. Heute werfen wir einen Blick nach Italien und sehen uns die Expected-Goal-Wertung an. Alle Grafiken stammen von Wyscout S.p.a. und lassen sich per Klick vergrößern!

Marko Arnautovic schlug in der Serie A ein und brachte es in 33 Einsätzen auf 14 Treffer und einen Assist. Der 33-Jährige könnte noch einmal zu einem Top-Klub wechseln, denn neben den beiden Mailänder Vereinen sollen auch Juventus und Napoli Interesse am österreichischen Goalgetter zeigen.

Die Frage ist aber auch, ob Arnautovic lieber in Bologna der unumstrittene Star bleibt, oder bei einem Top-Klub die Rolle eines Einwechselspielers einnehmen möchte. Wie auch immer, seine Leistung in der Serie A kann man nicht hoch genug einschätzen und so landete er auch bei der Wertung der Expected Goals in den Top 10:

Lautaro Martinez wurde zwar nicht Torschützenkönig in der Serie A, erarbeitete sich aber die qualitativ besten Chancen über die Saison. Während der Argentinier jedoch bei einem xG-Wert von 23.96 mit 21 Treffern unter der Erwartung blieb, kam der 32-jährige Ciro Immobile mit einem ähnlichen xG-Wert auf starke 27 Tore und holte sich damit den Titel des Torschützenkönigs.

Auf Platz 3 der xG-Wertung liegt Vlahovic, dicht gefolgt von Tammy Abraham. Zwischen den beiden liegt aber auch eine Diskrepanz von sieben Toren vor, da Vlahovic über und Abraham unter Erwartung traf.

Zwischen dem fünften und zehnten Platz liegt bei den xG-Werten kaum ein Unterschied, sodass Arnautovic, hätte er beispielsweise nur einen Elfmeter mehr geschossen, sogar auf Platz 5 gelandet wäre.

Zlatan Ibrahimovic liegt mit einem xG-Wert von 8.28 übrigens auf Platz 29. Der Milan-Legionär stand allerdings nur 1133 Minuten am Platz.

Der österreichische Nationalspieler kommt bei 14 erzielten Toren auf einen xG-Wert von 14.22 und traf damit genau nach Erwartung. Im vergangenen Jahr führten übrigens mit Cristiano Ronaldo (25.98) und Romelu Lukaku (23.06) zwei Spieler diese Wertung an, die 2021/22 in der Premier League unter Vertrag standen.