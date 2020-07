Serie A: Ciro Immobile vor historischem Rekord

Die Serie A gilt für Stürmer als ein hartes Pflaster, da traditionell viel Wert auf die Defensive gelegt wird. Selbst Cristiano Ronaldo „warnte“ Romelo...

Die Serie A gilt für Stürmer als ein hartes Pflaster, da traditionell viel Wert auf die Defensive gelegt wird. Selbst Cristiano Ronaldo „warnte“ Romelo Lukaku vor seinem Wechsel zu Inter und teilte ihm mit, dass es in der italienischen Liga für die Angreifer um einiges schwieriger sei Tore zu erzielen. Lazio-Stürmer Ciro Immobiles Statistiken sind dadurch umso bemerkenswerter.

Am Wochenende krönte sich Juventus mit einem 2:0-Sieg gegen Sampdoria zum neunten Mal in Serie zum italienischen Meister. Lazio schoss den Tabellenneunten Hellas Verona auswärts mit 5:1 ab, wobei Ciro Immobile drei Treffer beisteuerte! Damit erhöhte sich das Torkonto des 30-Jährigen auf unglaubliche 34 Treffer, womit er mit Bayern-Stürmer Robert Lewandowski gleichzog, wenn man auf die besten Torjäger dieser Saison in den Top-5-Ligen blickt:



Quelle: Wyscout S.p.a

Seit der Reform der Serie A in der Saison 1929/30 kam kein anderer italienischer Spieler auf 34 Treffer in der Serie A, womit Immobile bereits zwei Runde vor Schluss einen historischen Rekord aufstellte. Der Angreifer hat noch zwei Spieltage Zeit um den Argentinier Gonzalo Higuain vom Thron zu schossen, der in der Saison 2015/16 für Napoli unglaubliche 36 Treffer erzielte. Mit weiteren Treffern würde er auch am Schweden Gunnar Nordahl vorbeiziehen, der in der Saison 1949/50 35 Tore und 1950/51 34 Treffer erzielte. Gino Rossetti (1928/29, 36 Tore), Ferenc Hirzer (1925/26, 35 Tore) und Julio Libonatti (1927/28, 35 Tore) trafen allesamt vor der Ligenreform in Italien, befinden sich allerdings natürlich auch in Reichweite.

Schützenfest gegen Brescia?

Auf Lazio warten noch zwei weitere Partien, in der Immobile die Chance hat alleiniger Gewinner des goldenen Schuhs zu werden und weitere nationale Rekorde zu brechen. Zunächst trifft der uneinholbar auf Platz 4 liegende Verein zuhause auf Brescia, bevor es in der letzten Runde zum Auswärtsspiel gegen Napoli kommt. Insbesondere gegen den Tabellenneunzehnten stehen die Chancen auf weitere Treffer gut, da Brescia einerseits bereits fix abgestiegen ist, andererseits mit 76 Gegentreffern die zweitmeisten Tore aller Teams kassierte.

Viele Elfmeter

Einige Fußballfans werden Immobiles Leistung ein wenig kritischer sehen, da der Angreifer 14 seiner 34 Tore nach einem Strafstoß erzielte. Es fällt auf, dass heuer in der Serie A überhaupt viele Strafstöße gepfiffen wurden – Cristiano Ronaldo, der Zweitplatzierte in der Torjägerliste erzielte auch 12 seiner 31 Tore per Elfmeter. Gonzalo Higuains 36 Treffer sind in dieser Hinsicht sicherlich noch einmal extra bemerkenswert, da der Argentinier 2015/16 nur drei seiner 36 Tore vom Elfmeterpunkt erzielte. Immerhin steuerte Immobile in dieser Saison auch sieben Assists bei, womit er heuer in der Liga auf 41 Scorerpunkte kommt. Damit liegt er in den Top-5-Ligen nur zwei Scorerpunkte hinter Lionel Messi, was er in den beiden letzten Runden ebenfalls noch aufholen könnte!



Quelle: Wyscout S.p.a

