Spielplananalyse der Serie A 2021/22

An diesem Wochenende startet die Serie A in die neue Saison. Viele Leute denken, dass die Spielpläne heutzutage zufällig durch einen Computer bestimmt werden....

An diesem Wochenende startet die Serie A in die neue Saison. Viele Leute denken, dass die Spielpläne heutzutage zufällig durch einen Computer bestimmt werden. Dies ist auch zum Teil zutreffend, aber nicht völlig. Um einen Einblick auf die Einflussfaktoren Vermarktung und Fernsehsender zu gewinnen, anhand der die Spielpläne erstellt werden, wird mit diesem Artikel analysiert, wann es warum zu den Topspielen im italienischen Oberhaus kommt.

Die Serie veröffentlichte ihren Spielplan am 14. Juli, nachdem sich Venezia im Rückspiel der Aufstiegsplayoffs am 27. Mai den letzten freien Platz für die höchste Spielklasse sichern konnte.

Erstmals gibt es einen asymmetrischen Kalender, sodass man sich der Premier League, der Ligue 1 und La Liga angleicht. Bislang wurden Hin- und Rückrunde gespiegelt. Das Kriterium dabei ist, dass zwei Mannschaften nach ihrem ersten Aufeinandertreffen an den folgenden acht Spieltagen nicht erneut gegeneinander spielen können, sondern erst danach. Auch die Spieltage werden in der Rückrunde neu zusammengesetzt. So kommt es vor, dass Napoli – Juventus und Milan – Lazio in der Hinrunde am selben Spieltag stattfinden, aber nicht in der Rückrunde. Gleiches machen La Liga und Ligue 1, nur die Premier League ändert zwar die Reihenfolge der Spieltage in der Rückrunde, aber nicht, gegen wen einzelne Mannschaft an den Spieltagen spielen.

Weitere Kriterien sind:

• Keine Mannschaft darf mehr als zwei aufeinanderfolgende Heim- oder Auswärtsspiele je Halbserie haben

• Die folgenden Vereine tragen abwechselnd Heim- und Auswärtsspiele aus: Cesena und Spezia, Empoli und Fiorentina, Genoa und Sampdoria, Inter und Milan, Juventus und Torino, Lazio und Roma, Napoli und Salernitana, SPAL und Venezia

• Die Spiele zwischen Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, AC Mailand, Napoli und Roma können nicht unter der Woche ausgetragen werden, ebenso wenig wie die Derbys in Genua, Mailand, Rom, Turin, der Toskana und Kampanien

• Keine Derbys an Spieltag 1 oder 38 und keine zwei Derbys am selben Spieltag

• Keine Wiederholungen des Spielplans 2020/21 (das gleiche Spiel am gleichen Spieltag, mit der gleichen Heim- und Auswärtsmannschaft)

• Clubs, die am ersten Spieltag in den Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 aufeinandertrafen, können am ersten Spieltag der Spielzeit 2021/22 nicht gegeneinander spielen

• Clubs, die am letzten Spieltag in den Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 aufeinandertrafen, können am letzten Spieltag der Spielzeit 2021/22 nicht gegeneinander spielen

• Clubs, die an der Champions League teilnehmen (Atalanta, Inter, Juventus und Milan), können an Spieltagen, die auf einen Spieltag der Europa League/Conference League folgen (Spieltage 4, 7, 9, 12, 14, 17, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35 und 36), nicht auf Clubs treffen, die an der Europa League (Lazio und Napoli) oder der Conference League (Roma) teilnehmen.

• Sowohl Inter als auch Milan müssen am 7. Spieltag wegen des Halbfinales der Nations League, welches wie das Finale in Mailand ausgetragen wird, auswärts spielen

Hinweis zu dem Diagramm: Wenn man mit der Maus auf die Punkte geht, kann man den kompletten Spieltag sehen. Auf mobilen Geräten wird die horizontale Sicht empfohlen.



Für die Analyse des Spielplans in der Serie A wurden die klassischen sechs großen Klubs ausgewählt, was zu 30 Spielen führt. Überdies dürfen das Derby della Mole zwischen Juventus und Torino und das Derby della Lanterna zwischen Genoa und Sampdoria natürlich nicht fehlen.

Es gibt sieben Spieltage mit zwei Topduellen, was als negativ angesehen werden kann. Der erste und letzte Spieltag ist topspielfrei. Fünf Spieltage finden unter der Woche statt, wobei nur am Dreikönigstag (6.1.) Topspiele ausgetragen werden und dies somit kein eigentlicher Spieltag unter der Woche ist, denn die Anstoßzeiten sind wie an einem Wochenendspieltag. Berücksichtigt man all dies, sind nur fünf Spieltage ohne Topspiele oder Derbys, was eine bessere Einschätzung ergibt.

Die Verteilung Heim- vs. Auswärtsspiele in Topspielen je Halbserie ist bei jedem der sechs bei 3:2 bzw. 2:3. Milan, Juventus, Inter, Roma bekommen es mit einem Topgegner direkt nach einem anderen dreimal zu tun, Napoli zweimal und Lazio sogar nur einmal.

Nachdem 2017 und 2018 zwischen Weihnachten und Neujahr noch gespielt wurde, fanden ab 2019 zu dieser Zeit schon keine Spiele mehr statt und jetzt ist es genauso. Dafür wird kurz vor Weihnachten am 22.12. noch eine englische Woche eingeschoben und es geht erst am 6.1. weiter, sodass zwei Wochenenden frei bleiben.

Unterbrochen wird die Liga in Bezug auf Wochenenden ohne Ligafußball neben den üblichen Länderspielpausen im September, Oktober, November und März zusätzlich wie in La Liga am 30.1. bedingt durch den Africa Cup of Nations und der Nachholung der WM-Qualifikation außerhalb Europas.