Jonathan David vollzieht Megatransfer zu Lille, Kamil Glik zurück in Italien

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Jonathan David OM,...

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Jonathan David

OM, 20, CAN/USA | KAA Gent – > Lille LOSC

Noch nie wechselte ein Spieler teurer aus Belgien den Klub, noch nie war ein Spieler des KAA Gent teurer, noch nie war ein Kanadier teurer. Der Megadeal, der Shooting Star Jonathan David von Gent zu Lille bringt, ist perfekt! 27 Millionen Euro Ablöse kostete die Franzosen, die gerade erst Victor Osimhen um 70 Millionen an Neapel verkauften, der Deal. Jonathan David, der auch Angebote von Borussia Mönchengladbach und Leeds United vorliegen hatte und zuvor bereits von Top-Klubs wie Leipzig, Bayern München, Manchester United, Inter Mailand, Dortmund oder Arsenal umworben wurde, unterzeichnet bei Lille einen Vertrag bis 2025. Weiters sind Weiterverkaufsbeteiligungen ausgehandelt worden und Gent bekäme bei einem Weiterverkauf zunächst fünf Millionen fix und obendrein noch einen Prozentsatz. David hatte in der vergangenen Spielzeit in 40 Pflichtspielen 23 Tore und 10 Assists für die Belgier beigesteuert. Der Sohn haitischer Eltern kam in New York City zur Welt, ist aber kanadischer Staatsbürger und wechselte vor 2 ½ Jahren vom Ottawa State College ablösefrei nach Gent.

Kamil Glik

IV, 32, POL | AS Monaco – > Benevento Calcio

Der italienische Serie-A-Aufsteiger Benevento verstärkt seine Defensive mit dem routinierten, polnischen Abwehrchef Kamil Glik. Der 32-Jährige hatte zuletzt vier Jahre für den AS Monaco gespielt und dort 167 Pflichtspiele absolviert. Zuvor kickte Glik bereits bei mehreren italienischen Klubs, unter anderem für den FC Turin und Bologna. Das polnische Abwehrbollwerk, das auf eine bewegte Karriere zurückblicken kann und bereits 73-mal für die polnische Nationalmannschaft auflief, unterschrieb bei den „Hexen“ einen Vertrag bis Sommer 2023.

Dever Orgill

ST, 30, JAM | Ankagaragücü – > Antalyaspor

Zwei Jahre lang kickte der Jamaikaner Dever Orgill in Wolfsberg und hinterließ dort – zumindest phasenweise – einen guten Eindruck. Für den WAC traf er in 53 Spielen 13-mal und zudem bereitete er acht Treffer vor. Zuletzt spielte der mittlerweile 30-Jährige in der Türkei für Ankaragücü, wo er mit elf Toren und vier Assists aus 43 Partien ähnlich erfolgreich war. Nun wechselt Orgill innerhalb der Türkei zu Antalyaspor, das keine Ablöse für den 14-fachen Nationalspieler bezahlen muss. Beim Tabellenneunten der abgelaufenen Süper Lig Saison hat Orgill einige bekannte Mitspieler, allen voran den deutschen Ex-Star Lukas Podolski.

Orhan Vojic

ST, 23, AUT | vereinslos – > SK Vorwärts Steyr

Nach fünf Jahren im Ausland – mit Ausnahme kurzer vereinsloser Phasen – wechselt der gebürtige Linzer Orhan Vojic zurück nach Oberösterreich und heuert bei Vorwärts Steyr an. Vojic war im Sommer 2015 aus der Amateurmannschaft des LASK in den Nachwuchs von VfL Wolfsburg gewechselt. Dort traf er zehnmal für die U19-Mannschaft und fünfmal für die Amateure in der deutschen Regionalliga. Das Jahr 2019 verbrachte der Angreifer, der auch als Zehner eingesetzt werden kann, in Irland, wo er aber für die Shamrock Rovers nur zu 13 Einsätzen und einem Treffer kam. Seit Mitte November 2019 war der bosnisch-stämmige Österreicher vereinslos. In Steyr unterzeichnete er nun einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr.