Juventus holt Europameister Locatelli, Ex-Rapid-Target wechselt nach Polen

Die Sommertransferzeit ist in vollem Gange und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Manuel Locatelli

DM, 23, ITA | US Sassuolo – > Juventus Turin

Als frischgebackener Europameister wechselt der 23-jährige Manuel Locatelli von der US Sassuolo zu Juventus Turin. In einigen Spielen der Europameisterschaft, speziell in der Vorrunde, war Locatelli als äußerst solider Sechser aufgefallen. Im Gruppenspiel gegen die Schweiz erzielte er einen Doppelpack, im Finale gegen England wurde er in der Verlängerung eingewechselt. Nun wechselt er für zwei Jahre leihweise zur „Alten Dame“, die eine Kaufpflicht unter bestimmten Bedingungen besitzt. 25 Millionen Euro wäre der Transfer dann mit Sicherheit wert, anhand von diversen Boni könnte die Ablöse aber auch auf bis zu 37 Millionen ansteigen. Locatelli stammt aus dem Nachwuchs von Atalanta und Milan und bestritt bisher 144 Serie-A-Spiele. Er ist heuer der erste namhafte Neuzugang bei den Turinern.

Andreas Poulsen

LV, 21, DEN | Borussia Mönchengladbach – > FC Ingolstadt

In den letzten beiden Saisonen wurde Andreas Poulsen jeweils ein halbes Jahr an die Wiener Austria verliehen, richtig erfolgreich agierte er bei den Veilchen allerdings nicht. Poulsen war immer wieder verletzt, absolvierte 18 Pflichtspiele, bereitete zwei Tore vor. Der junge Däne wechselt nun erneut leihweise in die 2. deutsche Bundesliga zum FC Ingolstadt, der auch eine Kaufoption auf den Linksverteidiger hält. Der aktuelle dänische U21-Teamspieler gehört weiterhin Borussia Mönchengladbach, wo er allerdings unverändert kaum Chancen auf Kampfmannschaftseinsätze hatte. Für die „Erste“ bestritt er nur ein Pflichtspiel, kam dafür aber 24-mal in der Amateurmannschaft zum Einsatz.

Till Schumacher

LV, 23, GER | Bohemians 1905 – > SK Austria Klagenfurt

Ein anderer talentierter Linksverteidiger ist der 23-jährige Till Schumacher, der 4 ½ Jahre im Nachwuchs von Borussia Dortmund kickte und im Jänner 2018 vom BVB nach Tschechien abgegeben wurde. Dort spielte er zuerst ein halbes Jahr für den FC Vysocina Jihlava und danach drei Jahre für die Bohemians 1905 in Prag, für die er in 49 Pflichtspielen zwei Tore und sechs Assists erzielte. Nun zieht der ehemalige deutsche Juniorenteamspieler weiter nach Klagenfurt, wo er einen Einjahresvertrag unterzeichnet. Schumacher kommt ablösefrei, ist bereits der achte Neue bei der Klagenfurter Austria und zudem der 18. Legionär im Team von Peter Pacult.

Nikola Stojiljkovic

ST, 29, SRB | Farense – > Piast Gliwice

Der serbische Angreifer Nikola Stojiljkovic war mehrmals Kandidat für einen Transfer zum SK Rapid – zu einem Wechsel kam es allerdings nie. 2015 wechselte Stojiljkovic nach Portugal, wo er zunächst bei Sporting Braga überzeugte, dann aber seinen Stammplatz verlor und leihweise nacheinander zu Kayserispor, Roter Stern Belgrad, RCD Mallorca und Boavista Porto wechselte. Vor einem Jahr ging es für den mittlerweile 29-Jährigen weiter zu Farense, mit denen er abstieg und in 21 Ligaspielen nur drei Tore erzielte. Somit wechselt Stojiljkovic nun wieder das Land und schließt sich für zwei Jahre dem polnischen Erstligisten Piast Gliwice an. Für den vierfachen serbischen Teamspieler ist es bereits die neunte Profistation.