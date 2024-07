Juventus kauft brasilianischen Nationalspieler, Vereinsrekorde in England pulverisiert

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Anthony Schmid

ST, 25, AUT | Austria Lustenau – > Swift Hesperange

Nach dem Abstieg von Austria Lustenau suchte Anthony Schmid eine neue Herausforderung und fand sie in Luxemburg. Der 25-jährige Stürmer, der in der vergangenen Saison in 19 Liga-Einsätzen auf zwei Tore und einen Assist kam, wechselt zu Swift Hesperange und wird in der kommenden Saison somit in Luxemburgs höchster Spielklasse auf Torjagd gehen. Sein neuer Klub landete in der vergangenen Saison auf dem zweiten Tabellenplatz fünf Punkte hinter Differdingen 03. Anthony Schmid war im Lustenauer Sturm nur zu Beginn der Saison gesetzt. Nach einem Handbruch im Herbst wurden die Einsätze weniger und im Frühjahr stand er über weiter Strecken nicht mehr im Spielkader. Ein weiterer Grund für den Wechsel könnte sein, dass sein älterer Bruder Jonathan Schmid, der für kurze Zeit ebenfalls bei Austria Lustenau unter Vertrag stand, aktuell beim FC Progrès Niederkorn in der selben Liga unter Vertrag steht.

Yankuba Minteh

RA, 19, GMB | Newcastle United – > Brighton & Hove Albion

Rekordtransfer in Brighton! Der Brighton & Hove Albion FC verpflichtete um stolze 38.8 Millionen Euro den 19-jährigen Rechtsaußen Yankuba Minteh. Der junge Offensivspieler wechselte erst im Sommer 2023 gegen eine Ablöse von acht Millionen Euro vom Odense BK zu Newcastle United, das das Talent aber nur einen Tag später an Feyenoord verlieh. In der Eredivisie kam der Flügelstürmer auf zehn Tore und sechs Assists und erzielte zudem auch einen Treffer in der Champions League. Für Newcastle United wird er jedoch so schnell kein Spiel absolvieren, denn ohne jemals das Trikot des Vereins getragen zu haben, verkauft ihn der Klub um knappe 39 Millionen Euro an Brighton, womit er Klub einen neuen Ablöserekord aufstellte. Newcastle United benötigte dringend Transfereinnahmen, um finanzielle Auflagen der Premier League erfüllen zu können.

Omari Hutchinson – > Ipswich Town

RA, 20, JAM| Chelsea – > Ipswich Town

Vergangenen Sommer wechselte Omari Hutchinson von Chelseas U21-Mannschaft leihweise zu Ipswich Town in die Championship. Der Offensivspieler hatte mit zehn Toren und sechs Assists durchaus einen großen Anteil, dass der Klub als Vizemeister in die Premier League aufstieg. Ipswich Town wollte seinen Leihspieler fix verpflichten und war dafür bereit den vereinseigenen Transferrekord zu pulverisieren. Der frischgebackene Aufsteiger der Premier League zahlte stolze 26 Millionen Euro für den zweifachen Nationalspieler Jamaikas. Der Transfer spült auch Geld in die Kasse des Arsenal FC, denn der Spieler wechselte im Sommer 2022 innerhalb von London die Vereinszugehörigkeit. Runde 3.9 Millionen Euro wird der Chelsea FC an die Gunners weiterüberweisen müssen.

Douglas Luiz – > Juventus Turin

ZM, 26, BRA | Aston Villa – > Juventus

Die Sportdirektoren von Aston Villa und Juventus werden in den vergangenen Tagen einiges zu besprechen gehabt haben. Der brasilianische Mittelfeldspieler Douglas Luiz, der in der vergangenen Saison mit neun Toren und fünf Assists wesentlich zur starken Saison der Villans beitrug, wechselt gegen eine Ablöse von rund 50 Millionen Euro zur alten Dame. Der Transfer soll aber nur ein Teil eines Tauschgeschäfts sein, denn der defensive Mittelfeldspieler Enzo Barrenechea und der linke Mittelfeldspieler Samuel Iling-Junior sollen zu Aston Villa wechseln, wobei hier die Verhandlungen noch laufen. So wie Newcastle United musste auch Aston Villa seine Transferbilanz polieren und Erlöse erzielen, was Juventus sicherlich ein wenig in die Karten spielte, da die durchaus stolze Ablöse für einen Spieler dieser Qualität recht günstig ist. Immerhin wechselt ein aktueller brasilianischer Nationalspieler nach Turin, der sowohl mit als auch gegen den Ball extrem wertvoll für Aston Villa war.