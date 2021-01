Kagawa wird Teamkollege von Murg und Schwab, St.Pauli holt Routinier

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der...

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der Fußballwelt auf dem Laufenden.

Shinji Kagawa

OM, 31, JPN | vereinslos – > PAOK Saloniki

Die letzten knapp vier Monate war der 97-fache japanische Teamspieler Shinji Kagawa vereinslos – nun wird er Mitspieler von Stefan Schwab und Thomas Murg in Griechenland. Der routinierte Mittelfeldspieler unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2022 bei PAOK Saloniki, das aktuell nur Vierter ist und damit trotz seiner teuren Mannschaft deutlich unter Erwartung läuft. Der letzte Klub des Japaners war Real Saragossa, wo er knapp ein Jahr spielte, aber nie die erwünschten Leistungen brachte. Zuletzt war Kagawa auch mit einem Wechsel zum SV Werder Bremen in Verbindung gebracht worden, entschied sich aber schlussendlich für etwas „exotischere“ Variante.

Issiaka Ouédraogo

ST, 32, BFA | vereinslos – > SKU Amstetten

Nach seinem Aus in St.Pölten im vergangenen Sommer war der burkinische Nationalspieler Issiaka Ouédraogo vereinslos – nun schließt er sich dem Zweitligisten Amstetten an. Mit Ausnahme eines halbjährigen Intermezzos in den Vereinigten Arabischen Emiraten verbrachte der 32-Jährige seine gesamte Profikarriere in Österreich. Diese führte ihn nach Grödig, in die Südstadt und danach nach Wolfsberg und St.Pölten. In der Bundesliga brachte er es insgesamt auf 37 Tore und 23 Assists. In Amstetten unterschrieb er nun vorerst für den Rest der Saison, mit Option auf ein weiteres Jahr.

Leke James

ST, 28, NIG | Molde FK – > Al-Qadisiyah

Zuletzt sorgte der nigerianische Angreifer Leke James in Norwegen durchaus für Aufsehen: In 83 Spielen für den Molde FK erzielte der 28-Jährige 43 Tore und bereitete sieben weitere vor. Auch gegen Rapid kam der 188cm große Stürmer zweimal zum Einsatz. Nun schließt sich der Angreifer ablösefrei dem saudischen Mittelständler Al-Qadisiyah an. Seit er aus Nigeria nach Europa wechselte, spielte James sechs Jahre lang in Norwegen – zuerst für Aalesund, danach für Molde. Zwischenzeitlich stand er auch über ein Jahr in China unter Vertrag.

Tore Reginiussen

IV, 34, NOR | Rosenborg BK – > FC St.Pauli

Der FC St.Pauli verstärkt seine Defensive für den Abstiegskampf mit dem routinierten Norweger Tore Reginiussen, für den es das zweite Deutschland-Engagement ist. Vor genau elf Jahren spielte der Innenverteidiger bereits erfolglos für den FC Schalke 04. Zuletzt spielte er durchgehend seit 2012 für Rosenborg, für das der 31-fache Nationalspieler 271 Spiele absolvierte und dabei 28 Tore erzielte. St.Pauli, wo Reginiussen nun ablösefrei und bis zum Saisonende unterschrieb, liegt aktuell auf dem 16.Rang der 2. deutschen Bundesliga und ist damit akut abstiegsgefährdet. In 17 Partien kassierten die Hamburger bisher 30 Gegentore.