Karweina findet neuen Klub in der Schweiz, Heidenheim leiht Wanner

Die Sommertransferzeit steht vor der Türe und beginnt im Juli – dennoch gibt es schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Sinan Karweina

ST, 25, GER | SK Austria Klagenfurt – > FC Luzern

Klagenfurts Toptorjäger Sinan Karweina hat in der Schweiz einen neuen Klub gefunden: Der 25-jährige Deutsche wechselt ablösefrei zum FC Luzern, wo er einen Zweijahresvertrag unterschrieb. Karweina hatte in der abgelaufenen Saison für die Kärntner in 30 Pflichtspielen 13 Tore und sieben Assists beigesteuert und avancierte so zu einem der großen Gewinner des Jahres. Das brachte den 173cm großen Offensivspieler unter anderem in die Notizblöcke von Rapid, Bochum und Saarbrücken. Beim Tabellensiebten der Schweizer Liga, der vom Liechtensteiner Ex-Profi Mario Frick betreut wird, spielte zuletzt auch Angreifer Adrian Grbic leihweise, das deutsche Ex-Top-Talent Max Meyer und der einstige Lustenau-Legionär Pius Dorn.

Tim Kleindienst

ST, 28, GER | 1. FC Heidenheim – > Borussia Mönchengladbach

Zwölf Bundesligatore erzielte der 28-jährige Brecherstürmer Tim Kleindienst in der abgelaufenen Saison. In den nächsten vier Jahren wird der 195cm große Angreifer für die „Fohlen“ auf Torjagd gehen. Borussia Mönchengladbach bezahlte sieben Millionen Euro Ablöse für Kleindienst, was ihn zum neuen Rekordverkauf der Heidenheimer macht. Kleindienst war zuletzt auch als möglicher Neuzugang bei Werder Bremen und Union Berlin im Gespräch. Aufgrund des Kleindienst-Abgangs wird der Ex-Austrianer Haris Tabakovic als möglicher Nachfolger bei den Heidenheimern gehandelt.

Michael Steinwender

IV, 24, AUT | TSV Hartberg – > IFK Värnamo

Der Hartberger Ersatzinnenverteidiger Michael Steinwender wechselt nach Schweden. Der 24-Jährige schließt sich dem aktuellen Zwölften der Allsvenskan, dem IFK Värnamo an. Der kleine Klub schaffte von 2020 bis 2022 den Durchmarsch von der dritten in die höchste Spielklasse und stellt aktuell eine junge Mannschaft mit inklusive Steinwender sechs Legionären. Der Innenverteidiger spielte zuletzt drei Jahre für die Oststeirer und bestritt 62 Bundesligaspiele. Zuvor stand er beim SKN St. Pölten und beim mittlerweile aufgelösten SV Mattersburg unter Vertrag.

Paul Wanner

OM/RA, 18, GER/AUT | SV Elversberg – > 1. FC Heidenheim

Bayern München verleiht sein Megatalent Paul Wanner ein zweites Mal: In der vergangenen Spielzeit war der 18-Jährige in die zweite deutsche Bundesliga an den SV Elversberg verliehen, wo er zu einer Stütze in der Offensive avancierte und in 31 Pflichtspielen sieben Tore und drei Assists erzielte. In der kommenden Saison wird Wanner für den Europacupstarter aus Heidenheim auflaufen. Bei den Bayern hat der gebürtige Dornbirner, der sich für den deutschen Verband entschied, noch einen Vertrag bis Sommer 2027. Zuletzt waren auch Werder Bremen, Mönchengladbach, St. Pauli und der niederländische Meister PSV Eindhoven an einer Leihe des österreichisch-deutschen Talents interessiert.