Klarer wechselt nach England, Hajduk Split landet erneut Transfercoup

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Christoph Klarer

IV, 24, AUT | SV Darmstadt 98 – > Birmingham City

Nach dem Abstieg von Darmstadt 98 verlässt Christoph Klarer den Verein und wechselt nach England, wo er ebenfalls bei einem Absteiger unterkommt. Klarer unterschreibt einen Dreijahresvertrag bei Birmingham City, das gerade erst aus der zweiten englischen Leistungsklasse in die drittklassige League One abstieg und wo er den zu Sturm Graz abgewanderten Emanuel Aiwu in der Innenverteidigung ersetzen wird. Birmingham bezahlt 4,15 Millionen Euro Ablöse für den 24-Jährige, was auch Auswirkungen auf seine Ex-Klubs hat. So erhält beispielsweise der SK Rapid einen Solidaritätsbeitrag in Höhe von 62.000 Euro für den Transfer und der SKN St. Pölten darf sich immerhin über 20.000 Euro freuen.

Ivan Rakitic

ZM, 36, CRO | Al-Shabab – > Hajduk Split

Nachdem Hajduk Split in der vergangenen Saison bereits Ivan Perisic verpflichtete, kommt nun mit dem Ex-Barcelona-Star Ivan Rakitic eine weitere kroatische Legende nach Split. Der 106-fache Nationalspieler wird zum ersten Mal überhaupt in Kroatien spielen, weil er in der Schweiz aufwuchs und in jungen Jahren vor allem in Basel kickte. Danach spielte Rakitic für Schalke 04, Sevilla und Barcelona, ehe er im vergangenen Jänner nach Saudi-Arabien wechselte, wo er für Al-Shabab aber nur auf acht Einsätze kam. Bei Hajduk unterschrieb der 36-Jährige nun für eine Saison mit Option auf ein weiteres Jahr.

Martin Ádám

ST, 29, HUN | Ulsan Hyundai – > Asteras Tripolis

Bei der vergangenen Europameisterschaft war der bullige ungarische Angreifer Martin Ádám ein echter Hingucker. Nach zwei Jahren in Südkorea, wo er für Ulsan Hyundai in 64 Pflichtspielen 24 Tore und neun Assists erzielte, kehrt der 191cm große Stürmer nun nach Europa zurück und schließt sich dem griechischen Klub Asteras an. Der 24-fache Nationalspieler Ungarns unterschrieb beim Achten der vergangenen Saison einen Zweijahresvertrag.

Pierre-Emile Höjbjerg

DM, 28, DEN | Tottenham Hotspur – > Olympique Marseille

Olympique Marseille sichert sich leihweise die Dienste des 81-fachen dänischen Nationalspielers Pierre-Emile Höjbjerg von Tottenham und hält auch eine Kaufoption auf den routinierten Sechser. Der 28-Jährige spielte zuletzt vier Jahre für die Spurs und davor vier Jahre für Southampton. Zuvor spielte er in Deutschland für Bayern München, Schalke 04 und Augsburg. Zuletzt war er auch als möglicher Neuzugang bei Borussia Dortmund und Fenerbahce gehandelt worden. Bei Marseille ist er der fünfte Neue für die kommende Saison, nachdem „l’OM“ bereits Mason Greenwood, Ismael Kone, Bamo Meite und Lilian Brassier verpflichtete, was den Traditionsklub insgesamt 56 Millionen Euro kostete.