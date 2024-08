Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Dominic Solanke

ST, 26, ENG | AFC Bournemouth – > Tottenham Hotspur

In der vergangenen Spielzeit war der 26-jährige Angreifer Dominic Solanke mit 21 Toren in 42 Pflichtspielen die prägende Figur bei Bournemouth. Seit letztem Wochenende ist der nigerianisch-stämmige Engländer der Rekordverkauf in der Geschichte des kleinen Klubs. Tottenham Hotspur bezahlte sagenhafte 64 Millionen Euro um Solanke bis Sommer 2030 zu binden. Anhand von Boni kann diese Ablösesumme sogar noch die Marke von 75 Millionen übersteigen. Tottenham hatte zuvor bereits die Toptalente Archie Gray, Lucas Bergvall und Min-hyeok Jang – allesamt erst 18 Jahre alt – verpflichtet und dafür knapp 55 Millionen Euro in die Hand genommen. Für die Spurs startet die Saison nächsten Montag mit dem Auswärtsspiel bei Aufsteiger Leicester City.

Pedro Neto

RA, 24, POR | Wolverhampton Wanderers – > Chelsea FC

Der Chelsea FC lässt seine Transferausgaben in diesem Sommer an den 200 Millionen Euro kratzen und tätigte mit dem Kauf von Pedro Neto, Rechtsaußen der Wolves, den mit 60 Millionen Euro Ablöse bis dato teuersten Sommertransfer. Neto, ein zehnfacher portugiesischer Teamspieler, stand bereits die letzten fünf Jahre bei den Wolves unter Vertrag und kam für den „Portugiesenklub“ auf insgesamt 14 Tore und 24 Assists in 135 Pflichtspielen. Der trickreiche Rechtsaußen hatte zuletzt auch das Interesse von Liverpool und Tottenham auf sich gezogen, die allerdings bei den Ablöseforderungen nicht mitwollten.

Antonio Nusa

LA, 19, NOR | FC Brügge – > RB Leipzig

RB Leipzig sichert sich mit dem nigerianisch-stämmigen Norweger und siebenfachen Teamspieler Antonio Nusa ein absolutes Toptalent und einen der besten Spieler weltweit in seinem Jahrgang. Nusa wechselte im Sommer 2021, damals gerade 16 Jahre alt, um drei Millionen Euro von Stabaek zu Brügge und kostete die Leipziger nun 21 Millionen Euro, wobei knapp drei weitere Millionen als Weiterverkaufsbeteiligung nach Stabaek gehen. Mit Brügge holte Nusa zweimal die belgische Meisterschaft, kam in 86 Pflichtspielen auf sieben Tore und sechs Assists. Leipzig, das den Linksaußen mit einem Vertrag bis 2029 ausstattete, ist sich natürlich darüber im Klaren, dass Nusa noch ein ungeschliffener Diamant ist, den es zu formen gilt. Mit dem Ersatzmann für den zu Barcelona abgewanderten Dani Olmo verfolgen die Leipziger aber ganz klar einen Langzeitplan.

Aliou Badji

ST, 26, SEN | Girondins Bordeaux – > Red Star Paris

Nach dem Konkurs des französischen Traditionsklubs Girondins Bordeaux hat der Ex-Rapidler Aliou Badji einen neuen Klub in Frankreichs zweiter Liga gefunden. Der 26-jährige Senegalese wechselt ablösefrei zum Red Star Paris FC. Im vergangenen Halbjahr war Badji bereits von Bordeaux an den türkischen Erstligisten Gaziantep verliehen worden, wo er in 14 Partien aber nur auf einen Treffer kam. Für Rapid spielte Badji im Jahr 2019, blieb mit neun Toren und drei Assists in 34 Pflichtspielen aber hinter den Erwartungen.