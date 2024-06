Krätzig wechselt zum deutschen Vizemeister, Diakité geht in die Championship

Die Sommertransferzeit steht vor der Türe und beginnt im Juli – dennoch gibt es schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne....

Die Sommertransferzeit steht vor der Türe und beginnt im Juli – dennoch gibt es schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Hidajet Hankic

TW, 29, AUT/BIH | Botev Plovdiv – > FK Rostov

Der gebürtige Pongauer mit bosnischen Wurzeln und Pass, Hidajet Hankic, spielte in Österreich für mehrere Klubs: Der Keeper durchlief Nachwuchsteam in Wolfsberg und der Akademie in Linz, stand danach für Austria Salzburg, Blau-Weiß Linz und Wacker Innsbruck zwischen den Pfosten, entschied sich aber schon 2019 für einen Wechsel ins Ausland. Zunächst spielte er zwei Jahre für den rumänischen Klub Botosani, wo er auf 36 Einsätze kam, danach drei Jahre in Bulgarien für Botev Plovdiv, wo er 62-mal am Platz stand. Hankic’ nächste Station ist nun Russland: Der FK Rostov, Siebter in der abgelaufenen Premier-Liga-Saison, holt den Torhüter um 100.000 Euro Ablöse.

Andrea Belotti

ST, 30, ITA | AC Fiorentina / AS Roma – > Como 1907

Der Serie-A-Aufsteiger Como, wo auch ÖFB-Legionär Matthias Braunöder unter Vertrag steht, verstärkt sich nach dem Aufstieg mit dem 44-fachen italienischen Teamstürmer Andrea Belotti. Der 30-Jährige gehörte zuletzt der AS Roma, war aber in der vergangenen Saison an die Fiorentina verliehen, wo er in 46 Pflichtspielen zehnmal traf. Como sicherte sich die Dienste des bulligen Angreifers nun bis Sommer 2026 und bezahlte 4,5 Millionen Euro Ablöse an die Roma. Er ist der sechste Neuzugang bei Como und nach dem Brasilianer Gabriel Strefezza von Lecce, der fünf Millionen kostete, der zweitteuerste.

Ousmane Diakité

DM, 23, MLI | TSV Hartberg – > West Bromwich Albion

Der malische Sechser Ousmane Diakité verlässt den TSV Hartberg ablösefrei und wechselt in die englische Championship. Bei West Bromwich Albion unterschrieb er einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Diakité wechselte bereits im Sommer 2018 aus Mali nach Salzburg, zeigte vor allem im Zuge einer Altach-Leihe sein riesiges Potential, erlitt dann aber einen „Totalschaden“ im Knie und fiel fast zwei Jahre aus. Weitere Leihgeschäfte führten ihn nach St. Gallen und schließlich nach Hartberg, wo er sich ab 2023 nach einem zweiten Kreuzbandriss wieder voll konsolidieren konnte und zu einer Stütze reifte. „WBA“ wurde in der vergangenen Saison Fünfter in der zweiten englischen Leistungsklasse, verpasste den Premier-League-Aufstieg aber aufgrund des verlorenen Playoffs gegen Southampton.

Frans Krätzig

LV, 21, GER | FC Bayern München / FK Austria Wien – > VfB Stuttgart

Nachdem er das letzte halbe Jahr bei der Wiener Austria verbrachte, verleihen die Bayern den 21-jährigen Linksverteidiger Frans Krätzig nun zum deutschen Vizemeister. Der VfB Stuttgart sicherte sich die Dienste des U20-Nationalspielers leihweise bis Sommer 2025 und bezahlen eine Leihgebühr von 500.000 Euro. Für die Austria hatte Krätzig in 17 Spielen ein Tor und drei Assists beigesteuert, startete stark ins Frühjahr, baute dann aber ab. Beim VfB ist Krätzig inklusive der fix verpflichteten, zuletzt geliehenen Spielern der elfte Neuzugang für die neue Saison. Die Bayern hatten erst vor wenigen Wochen 23,5 Millionen Euro für Stuttgarts Mittelfeldstütze Hiroki Ito bezahlt.