LaLiga-Klub sichert sich ukrainischen Topspieler, Ex-Austrianer Pires nach Griechenland

Die Wintertransferzeit hat begonnen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern euch sämtliche wichtige Eckdaten zu den fixen Übertritten in der kalten Jahreszeit.

Viktor Tsygankov

RA, 25, UKR | Dynamo Kiev – > FC Girona

Einer der aktuell stärksten Fußballer der Ukraine wechselt zum „Schnäppchenpreis“ in LaLiga. Der FC Girona musste nur fünf Millionen Euro für den 43-fachen Nationalspieler Viktor Tsygankov von Dynamo Kiev berappen. Der Linksfuß, der mit Vorliebe als Rechtsaußen spielt, um einen inversen Winger zu geben, unterschreibt beim Elften der höchsten spanischen Spielklasse bis 2027. Für Dynamo Kiev hatte der 25-Jährige in 236 Spielen insgesamt 94 Tore und 64 Assists erzielt. Auch in der laufenden Saison zählte der Rechtsaußen zu den stärksten Spieler der zwischenzeitlich wegen des Kriegs unterbrochenen ukrainischen Liga.

Felipe Pires

LA, 27, BRA | Dnipro-1 – > Volos NPS

Auch der Ex-Austrianer Felipe Pires verlässt die Ukraine erneut. Vor einem Jahr, wenige Tage vor dem Kriegsausbruch, wechselte der brasilianische Linksaußen um eine Million Euro nach Dnipro. Für die Ukrainer bestritt er aber keine einzige Partie und verließ das Land schlagartig wieder. Zunächst wechselte er leihweise für ein halbes Jahr in die Niederlande zu ADO Den Haag, dann ein halbes Jahr in seine brasilianische Heimat zu Juventude. Allerdings waren beide Leih-Engagements nicht von Erfolg gekrönt und nun zieht Pires weiter nach Griechenland. Das nächste halbe Jahr wird der Linksaußen, der für die Austria in 95 Spielen 16 Tore und 19 Assists erzielte, bei Volos verbringen, das aktuell sensationeller Fünfter in der griechischen Super League ist.

Pablo Sarabia

RA, 30, ESP | Paris Saint-Germain – > Wolverhampton Wanderers

Ein wahres Schnäppchen landeten auch die Wolverhampton Wanderers: Der 26-fache spanische Nationalspieler Pablo Sarabia kommt um fünf Millionen Euro Ablöse von PSG und unterschreibt bis Sommer 2025. Die Pariser hatten vor 3 ½ Jahren noch 18 Millionen Euro für den spanischen Rechtsaußen an Sevilla überwiesen. In der vergangenen Saison war Sarabia erfolgreich an Sporting Lissabon verliehen worden, aber nach seiner Rückkehr im vergangenen Sommer war er bei PSG schnell wieder nur noch Ersatzkraft. Auch Atlético Madrid hätte Interesse an einer Verpflichtung des gebürtigen Madrilenen gehabt – das Rennen machten nun aber die Wolves, wo mit Jonny Otto Adama Traoré und Diego Costa bereits drei weitere Spanier ihr Geld verdienen.

Jovan Milosevic

ST, 17, SRB | Vojvodina Novi Sad – > VfB Stuttgart

Erst vor wenigen Wochen stellten wir euch im Zuge unserer Serie über die größten Nachwuchstalente des Jahrgangs 2005 den serbischen Angreifer Jovan Milosevic von Vojvodina Novi Sad vor. Nun wechselt der 192cm-Mann in die deutsche Bundesliga und schließt sich dem VfB Stuttgart an. Milosevic unterschreibt bis 2027 und bringt seinem Stammverein 1,2 Millionen Euro Ablöse ein. Die Stuttgarter verfügen derzeit über sechs Mittelstürmer in ihrem erweiterten Kader, allerdings ist der Guineer Seyhou Guirassy mit nur vier Bundesligatreffern derzeit der beste Torschütze des Teams. Bei Milosevic ist es speziell im ersten Jahr wahrscheinlich, dass er noch in der zweiten Mannschaft der Stuttgarter zum Einsatz kommen wird. Auch bei Vojvodina Novi Sad spielte er vorerst noch auf Nachwuchsebene, stand für die „Erste“ nur viermal auf dem Platz. Der junge Serbe wurde im vergangenen Jahr mit fünf Toren Torschützenkönig bei der U17-Europameisterschaft, bei der sein Land erst im Halbfinale scheiterte.