LASK holt DFB-Stürmer Eggestein, Leipzig leiht Kluivert aus Rom

Die Sommertransferzeit 2020 ging um Mitternacht zu Ende. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich....

Die Sommertransferzeit 2020 ging um Mitternacht zu Ende. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Das waren die letzten Transfers des Herbsts.

Tiemoué Bakayoko

DM, 26, FRA | FC Chelsea – > SSC Napoli

Vor drei Jahren holte der FC Chelsea den ivorisch-stämmigen Franzosen Tiemoué Bakayoko um 40 Millionen Euro aus Monaco. Der Sechser fand sich bei Chelsea aber überhaupt nicht zurecht und wurde zunächst an den AC Milan und schließlich zurück nach Monaco verliehen. Nun verleiht Chelsea den Transferflop ein weiteres Mal: Der 26-Jährige wechselt für eine Saison zum SSC Napoli, das eine Leihgebühr von zwei Millionen Euro bezahlt, sich aber keine Kaufoption sichern konnte. Bakayoko war zuletzt auch als möglicher Neuzugang beim AC Milan im Gespräch, das dann aber Sandro Tonali verpflichtet. Auch bei der Hertha war Bakayoko ein Thema, die Berliner verpflichteten aber Arsenals Guendouzi.

Johannes Eggestein

ST, 22, GER | SV Werder Bremen – > LASK

Der LASK verstärkt seine Offensive mit dem einstigen deutschen Juniorennationalspieler Johannes Eggestein. Der Bruder des bekannteren Mittelfeldspielers Maximilian Eggestein kommt leihweise von Werder Bremen und wird die restliche Saison 2020/21 bei den Linzern verbringen. Eggestein war seit vier Jahren Mitglied der Kampfmannschaft des SV Werder Bremen und erzielte sechs Tore und drei Assists in 55 Pflichtspielen. Der 183cm große Offensivspieler kam dabei hauptsächlich als Mittelstürmer zum Einsatz, spielte aber auch als Rechtsaußen, seltener als Linksaußen oder im offensiven Mittelfeld. Damit kompensiert der LASK – spät aber doch – die abgelaufene Leihe von Joao Klauss.

Oliver Kragl

LV, 30, GER | Benevento – > Ascoli Calcio

Ascoli avanciert immer mehr zum Klub der Österreicher und Spieler mit Österreich-Vergangenheit. Nachdem zuvor bereits der gebürtige Vorarlberger Marcel Büchel, Ex-Sturm-Kapitän Lukas Spendlhofer und dessen ehemaliger Kollege Anastasios Avlonitis verpflichtet wurden, holt Ascoli nun auch die einstige Ried-Stütze Oliver Kragl. Kragl spielt seit fast fünf Jahren in Italien und kickte für Frosinone, Crotone, Foggia und Benevento. Der gebürtige Wolfsburger mit dem kraftvollen linken Fuß wechselt vorerst leihweise zum Zweitligisten. Ascoli startete mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Partien in die neue Serie-B-Saison.

Justin Kluivert

LA, 21, NED | AS Roma – > RB Leipzig

RB Leipzig sicherte sich in den letzten Stunden der Transferzeit die Dienste des Sohnes von Ex-Star Patrick Kluivert. Justin Kluivert steht seit zwei Jahren bei der AS Roma unter Vertrag, wo er aber hinter den Erwartungen blieb. In 68 Spielen für die Römer erzielte der 21-jährige Niederländer neun Tore und zehn Assists. Nun wechselt er vorerst leihweise, aber mit Kaufoption nach Leipzig. Die Option ist so aufgebaut, dass Kluivert ab einer gewissen Anzahl an Einsätzen fest von den Leipzigern verpflichtet werden muss.