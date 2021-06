LASK holt Flecker, Demba Ba in die Schweiz, Liverpool holt Ghana-Toptalent

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der...

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Florian Flecker

RM, 25, AUT | TSV Hartberg – > LASK

In den letzten Jahren war Florian Flecker bei einigen größeren Bundesligaklubs ein Thema – nun schließt sich der Steirer dem LASK an. Flecker hatte das letzte halbe Jahr in Hartberg verbracht, wo er schon vor seinem Wechsel nach Deutschland spielte. Dabei zeigte er starke Leistungen und war ein wichtiger Offensivmotor für sein Team. Nun soll Flecker wohl den offensiven Flügelverteidiger Reinhold Ranftl beim LASK ersetzen. Der Voitsberger unterzeichnete einen Vertrag bis 2024. In seiner bisherigen Laufbahn brachte er es auf elf Tore und neun Assists in 77 Bundesligaspielen.

Issahaku Abdul Fatawu

OM, 17, GHA | Steadfast FC – > FC Liverpool

In unserer Serie über die besten 2004er-Jahrgänge, die wir vergangenen Frühling veröffentlichten, stellten wir auch den jungen Ghanaer Issahaku Abdul Fatawu vor, der in seinem Jahrgang als größtes Talent seines Landes gilt und bisher in der ghanaischen Regionalliga kickte. Nun entschied sich der 17-Jährige zu einem Europa-Wechsel und wird vorbehaltlich der Zustimmung durch die FIFA in den Nachwuchs des FC Liverpool transferiert. Der Youngster soll etwa 1,8 Millionen Euro gekostet haben und unterzeichnet bei den Reds einen Fünfjahresvertrag. Offenbar soll er im ersten Jahr direkt weiterverliehen werden – Sporting Lissabon gilt als möglicher Abnehmer.

Demba Ba

ST, 36, SEN | vereinslos – > FC Lugano

Die senegalesische Fußballlegende Demba Ba wechselt in die Schweiz. Der gebürtige Franzose wird Teamkollege von Sandi Lovric beim FC Lugano. In jüngeren Jahren ging der durchsetzungsstarke Angreifer vor allem für Hoffenheim und Newcastle erfolgreich auf Torjagd. Die letzten sieben Jahre verbrachte Ba in China und in der Türkei, wo er für Besiktas, Göztepe und Istanbul Basaksehir spielte. Seit April war der 36-Jährige vereinslos, nachdem sein Basaksehir-Vertrag einvernehmlich aufgelöst wurde. Neben Lugano war auch der FC St. Gallen an einer Verpflichtung des Haudegens interessiert. Ba unterschrieb nun für ein Jahr bei Lugano.

Caner Cavlan

LV, 29, TUR/NED | FC Emmen – > Bandirmaspor

Der Austria-Flop Caner Cavlan kehrte im vergangenen Sommer nach nur einem Jahr in Wien-Favoriten wieder zum FC Emmen zurück, wo er auch schon davor Stammspieler war. Auch 2020/21 war Cavlan wieder Stammspieler bei Emmen, aber nach dem Abstieg aus der Eredivisie kehrt der 29-Jährige den Niederländern den Rücken und wechselt zum bereits dritten Mal in die Heimat seiner Eltern: Cavlan unterschrieb beim Zweitligisten Bandirmaspor, der in der kommenden Saison ein Wörtchen um den Aufstieg in die Süper Lig mitreden will. Mit dem einstigen Rapid-Nachwuchsspieler Abdullah Balikci wird in der kommenden Saison auch ein Österreicher bei Bandirmaspor unter Vertrag stehen.