LASK verleiht Cheberko nach Kroatien, Moritz Bauer zurück in Russland

Die Wintertransferzeit 2021 neigt sich bereits langsam ihrem Ende zu. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der Fußballwelt auf dem Laufenden.

Yevgen Cheberko

IV, 23, UKR | LASK – > NK Osijek

Im Sommer wechselte der ukrainische Innenverteidiger Yevgen Cheberko von Zorya Lugansk zum LASK – für die Linzer stand der 23-Jährige aber nur in sieben Pflichtspielen auf dem Platz und in der gut eingespielten Linzer Dreierkette, in der auch noch Andres Andrade eine immer wichtigere Rolle einnimmt, kann sich der Linksfuß noch nicht durchsetzen. Sein Vertrag beim LASK läuft aber noch bis 2024, weshalb man keine große Eile hat, den Ukrainer einzubauen. Für den Rest der Saison wechselt Cheberko daher leihweise nach Kroatien, wo er beim von Nenad Bjelica trainierten NK Osijek unterkommt. Der Innenverteidiger, der im vergangenen Herbst im ukrainischen Nationalteam debütierte wird gleich 1 ½ Saisonen, also bis Sommer 2022 leihweise in Osijek kicken.

Moritz Bauer

RV, 29, AUT/SUI | Stoke City – > FK Ufa

Der sechsfache ÖFB-Teamspieler Moritz Bauer wechselt zum zweiten Mal in seiner Karriere nach Russland. Schon zwischen 2016 und 2018 spielte Bauer erfolgreich bei Rubin Kazan, das für ihn als Sprungbrett auf die Insel fungierte. Es folgte ein Wechsel nach Stoke und eine Leihe zu Celtic Glasgow. Zuletzt spielte der Rechtsverteidiger bei Stoke City allerdings keine Rolle mehr und in der laufenden Saison kam Bauer nur in der U23-Mannschaft des Zweitligisten zum Einsatz, wo er in fünf Spielen drei Tore erzielte. Nun wechselt Bauer leihweise zum FK Ufa, aktuell Vorletzter der russischen Premier Liga und vom Ex-Austrianer Rashid Rakhimov trainiert. Sein Vertrag bei Stoke läuft noch bis Sommer 2023.

Josip Drmic

ST, 28, SUI/CRO | Norwich City – > HNK Rijeka

Der kroatisch-stämmige Schweizer Josip Drmic wechselt erstmals in seiner Karriere nach Kroatien. Der 32-fache Schweizer Nationalspieler, der sich zuletzt bei Norwich City nicht durchsetzen konnte, schließt sich für das nächste Halbjahr dem HNK Rijeka an. Der 28-Jährige kickte im Laufe seiner Karriere für den FC Zürich, den 1.FC Nürnberg, Bayer Leverkusen, den Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach. Zuletzt platzte ein Wechsel innerhalb Englands zu Birmingham City, weshalb Drmic sich nun beim Tabellenvierten der kroatischen Liga zu konsolidieren versucht.

Brenner

ST, 21, BRA | FC Sao Paulo – > FC Cincinnati

Der 21-jährige Brasilianer Brenner Souza da Silva vollzieht einen sehr ungewöhnlichen Wechsel: Nachdem er in der laufenden Saison 17 Tore in 33 Pflichtspielen für den FC Sao Paulo erzielte, waren eigentlich Kapazunder wie Paris St. Germain, Juventus Turin, Arsenal, Ajax, AC Milan und Lazio Rom am Mittelstürmer dran – aber Brenner entschied sich für einen Wechsel in die amerikanische Major League Soccer. Der von Jaap Stam trainierte FC Cincinnati legte zwölf Millionen Euro auf den Tisch, um Brenner in den US-Bundesstaat Ohio zu lotsen. Der Klub überbot damit seinen bisherigen Transferrekord um mehr als zehn Millionen Euro.