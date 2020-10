Leipzig, Leicester und Barcelona sichern sich Megatalente

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Josko...

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Josko Gvardiol

IV, 18, CRO | Dinamo Zagreb – > RB Leipzig

RB Leipzig sichert sich die Dienste eines Spielers, den wir im Frühling bereits in unserer Serie über die größten Nachwuchstalente der Welt vorgestellt haben. Der 18-jährige Josko Gvardiol wurde bereits jetzt verpflichtet, wechselt aber erst im Sommer 2021 nach Leipzig. Der deutsche Bundesligist bezahlt stolze 16 Millionen Euro an Zagreb und stattet Gvardiol mit einem Vertrag bis 2026 aus. Der Innenverteidiger ist bereits jetzt eine feste Größe im kroatischen U21-Nationalteam und wird als eines der größten kroatischen Abwehrtalente der letzten Jahrzehnte gehandelt. Für Dinamo Zagreb bestritt der 185cm große Youngster bereits 17 Partien und im Laufe der Saison 2020/21 soll er weitere Spielpraxis beim kroatischen Meister sammeln, ehe er nach Deutschland übersiedelt.

Wesley Fofana

IV, 19, FRA | AS Saint-Étienne – > Leicester City

Das französische Verteidigertalent Wesley Fofana verlässt die AS Saint-Étienne nach fünf Jahren und wechselt in die Premier League. Der ivorisch-stämmige Innenverteidiger wechselt zu Leicester City, das 35 Millionen Euro nach Frankreich überweist und durch Boni sogar noch weitere fünf Millionen berappen könnte. Für Leicester ist Fofana der zweitteuerste Einkauf der Vereinsgeschichte nach Youri Tielemans, für Saint-Étienne ist es der Rekordverkauf. Fofana, der für seinen bisherigen Klub 30 Pflichtspiele absolvierte und zwei Tore beisteuerte, unterschreibt bis 2025 bei den Foxes.

Ross Barkley

ZM, 26, ENG | FC Chelsea – > Aston Villa

Da der 33-fache englische Nationalspieler Ross Barkley heuer kein Land beim FC Chelsea sieht, wechselt der zentrale Mittelfeldspieler leihweise zu Aston Villa. Die Villans holen den 26-Jährigen für eine Saison, halten aber keine Kaufoption. Barkley, der aus dem Nachwuchs des FC Everton stammt, bestritt 86 Spiele für die Blues und erzielte dabei je elf Tore und Assists. Die gewünschte Entwicklung schlug der flexible Spieler für die Zentralachse allerdings nicht ein. Bei Aston Villa soll er zu einer Schlüsselfigur zur Stabilisierung des zuletzt löchrigen Mittelfelds werden.

Sergiño Dest

RV, 19, USA | Ajax Amsterdam – > FC Barcelona

Rund um den 19-jährigen Rechtsverteidiger Sergiño Dest gab es zuletzt ein langwieriges Transferhickhack. Nun setzte sich der FC Barcelona durch und sichert sich die Dienste des in den Niederlanden geborenen US-Teamspielers für fünf Jahre. Zuletzt hatten auch Bayer Leverkusen, Juventus Turin, vor allem aber der FC Bayern München Interesse am Youngster bekundet. Dest, der die Katalanen 21 Millionen Euro kostet und nun eine Ausstiegsklausel in Höhe von 400 Millionen Euro hält, spielte zuletzt für Ajax Amsterdam, wo er in 38 Pflichtspielen zwei Tore und sechs Assists beisteuerte.