Liverpool holt griechischen Verteidiger, Salzburg verleiht Todorovic nach Split

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Stefan Gölles

RV, 28, AUT | Wolfsberger AC – > TSV Hartberg

Der Rechtsverteidiger Stefan Gölles wechselt nach zwei Jahren in Wolfsberg retour nach Hartberg. Für den WAC brachte es Gölles nur auf 18 Pflichtspieleinsätze und blieb stets zweite Wahl hinter Michael Novak, der im Lavanttal einen großen Sprung nach oben machte. Bei Hartberg wird sich Gölles nun mit Routinier Andreas Lienhart um einen Platz in der ersten Elf matchen. Der gebürtige Steirer unterschrieb beim TSV Hartberg einen Vertrag bis 2022.

Konstantinos Tsimikas

LV, 24, GRE | Olympiakos Piräus – > FC Liverpool

Der FC Liverpool bezahlt 13 Millionen Euro Ablöse für einen Reservisten. Der dreifache griechische Nationalspieler Konstantinos Tsimikas kommt von Olympiakos Piräus, unterzeichnet einen Vertrag bis 2025 und wird bei den Reds – zumindest bis auf weiteres – zweite Geige hinter Andy Robertson auf der Linksverteidigerposition spielen. Tsimikas wurde erst in der abgelaufenen Saison zum unumstrittenen Stammspieler bei Olympiakos und sammelte bereits Champions-League-Erfahrung. Zwischendurch wurde der 24-Jährige im Laufe seiner Karriere nach Dänemark an Esbjerg und in die Niederlande zu Willem II verliehen. Für Olympiakos bestritt Tsimikas seit 2015 immerhin 86 Pflichtspiele, in denen er 12 Tore vorbereitete.

Pierre-Emile Höjbjerg

ZM, 25, DEN | FC Southampton – > Tottenham Hotspur

Nach vier Jahren in Southampton wechselt Pierre-Emile Höjbjerg innerhalb der Premier League die Seiten. Ein Jahr vor Vertragsende schließt sich der dänische Kapitän der Saints Tottenham Hotspur an, was dem Verein von Trainer Ralph Hasenhüttl inklusive Boni an die 20 Millionen Euro einbringen dürfte. Höjbjerg wechselte 2016 um 15 Millionen von den Bayern zu Southampton und entwickelte sich dort zu einer echten Stütze. Der 33-fache dänische Teamspieler bestritt 134 Pflichtspiele für die Saints und erzielte dabei fünf Tore und sechs Assists. Zuletzt hatten auch der FC Everton und Manchester City Interesse an einer Verpflichtung des 185cm großen Box-to-Box-Midfielders bekundet.

Darko Todorovic

RV, 23, BIH | Red Bull Salzburg – > Hajduk Split

Die Roten Bullen aus Salzburg verleihen den bosnischen Rechtsverteidiger Darko Todorovic ein zweites Mal. In der vergangenen Spielzeit hatte der zehnfache Nationalspieler leihweise in der zweiten deutschen Bundesliga bei Holstein Kiel gekickt, war dort aber nur auf neun Einsätze gekommen. Nun wechselt der 23-Jährige leihweise nach Kroatien zu Hajduk Split, das auch eine Kaufoption auf den Rechtsfuß aushandelte. Todorovic‘ Vertrag in Salzburg würde noch bis 2023 laufen, allerdings macht man in Salzburg keinen Hehl daraus, dass man auf die Dienste des Bosniers nicht mehr außerordentlich angewiesen ist. Hajduk beendete die abgelaufene Saison in der kroatischen Liga als Fünfter.