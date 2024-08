Liverpool kauft und verleiht Mamardashvili, Ex-Admiraner wird Podolski-Sturmpartner

Die Sommertransferzeit neigt sich bereits dem Ende zu und es gibt nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen...

Die Sommertransferzeit neigt sich bereits dem Ende zu und es gibt nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Vitor Roque

ST, 19, BRA | FC Barcelona – > Betis Sevilla

Weil der FC Barcelona aufgrund einer Gehaltsgrenze keine neuen Spieler für LaLiga anmelden könnte, wird der brasilianische Angreifer Vitor Roque, der erst vor neun Monaten um 40 Millionen Euro zu den Katalanen gewechselt war, an Betis Sevilla verliehen. Betis sicherte sich eine Kaufoption, eine Option auf Leihverlängerung und Barcelona eine Weiterverkaufsklausel und zudem eine Rückkaufoption. Der komplizierte Transfer ist auch eine Reaktion auf das durchwachsene erste halbe Jahr des jungen Stürmers bei der „Blaugrana“. Der 19-Jährige kam in 16 Spielen nur auf zwei Torerfolge, hat aber noch Vertrag bis 2031, weshalb Barcelona nach einer Lösung suchte, um dem Toptalent zu mehr Spielzeit zu verhelfen.

Francisco Conceicao

RA, 21, POR | FC Porto – > Juventus Turin

Bei der vergangenen Europameisterschaft war der 21-jährige Rechtsaußen Francisco Conceicao einer der überraschenden Lichtblicke in einer nicht immer sattelfesten portugiesischen Mannschaft. Nun verlässt der Sohn der Fußballerlegende Sergio Conceicao den FC Porto und wechselt vorerst leihweise zu Juventus Turin. Eine klassische Kaufoption hat „Juve“ nicht, aber die Ausstiegsklausel für den Offensivspieler wurde von Porto auf 45 Millionen Euro taxiert. Der Linksfuß aus Coimbra kam für Porto auf elf Tore und 13 Assists in 93 Pflichtspielen. Zuvor hatte er auch schon für Ajax Amsterdam gespielt, war dort aber nur Ergänzungsspieler. Zuletzt wurde Conceicao auch mit Bayern, Dortmund und Leipzig in Verbindung gebracht.

Giorgi Mamardashvili

TW, 23, GEO | FC Valencia – > Liverpool FC – > FC Valencia

Der georgische Nationaltorhüter Giorgi Mamardashvili wechselt von Valencia zu Liverpool, wird von den „Reds“ aber gleich wieder für ein Jahr nach Valencia verliehen. Kolportierte 30 Millionen Euro bezahlte Liverpool, um einen der besten Keeper der vergangenen EM nach England zu holen. Valencia hatte den mittlerweile 21-fachen Teamtorhüter vor drei Jahren von Dinamo Tiflis geliehen und ihn ein halbes Jahr später fix verpflichtet, was insgesamt etwa vier Millionen Euro kostete. Nach der starken Europameisterschaft wurden verschiedene Premier-League-Klubs, wie etwa Newcastle und der spätere Käufer Liverpool, aktiv. Langfristig soll Mamardashvili der Nachfolger von Alisson Becker werden, aber vorerst verständigte man sich auf eine Leihe für eine weitere Saison nach Valencia.

Sinan Bakis

ST, 30, GER/TUR | Real Saragossa – > Gornik Zabrze

Der ehemalige Admira-Stürmer Sinan Bakis verlässt Real Saragossa nach einer Saison leihweise und wechselt in die polnische Ekstraklasa zu Gornik Zabrze. Bakis hatte nach seiner zwei Jahre dauernden Zeit bei der Admira durchaus erfolgreich für Heracles Almelo in den Niederlanden und den FC Andorra in der zweiten spanischen Liga gespielt. In Saragossa konnte er an die guten Leistungen aber nicht anschließen und kam in 19 Pflichtspielen auf keinen einzigen Scorerpunkt. Bei Gornik Zabrze wird Bakis nun unter anderem Sturmpartner des einstigen WSG-Leihspielers Aleksander Buksa und auch vom mittlerweile 39-jährigen Lukas Podolski, der in den letzten drei Jahren 20 Tore und 19 Assists für den polnischen Klub beisteuerte.