Lukaku-Rückkehr nach Mailand steht fest, Werder Bremen rüstet auf

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Oliver Burke

ST, 25, SCO | Sheffield United – > SV Werder Bremen

Werder Bremen verstärkt seine Offensive mit dem 13-fachen schottischen Teamspieler Oliver Burke. Der 188cm große Stürmer hatte bereits in der Saison 2016/17 in Deutschland gespielt – damals holte RB Leipzig den jungen Angreifer um 15 Millionen Euro von Nottingham Forest. Nachdem er sich bei den Roten Bullen nicht durchsetzen konnte, begannen für Burke Wanderjahre. Er spielte für West Bromwich Albion, Celtic Glasgow, Alaves, Sheffield United und zuletzt leihweise für Millwall – durchsetzen konnte er sich allerdings nirgendwo. Nun wechselt der einst als Megatalent geltende Schotte ablösefrei nach Bremen und will in Deutschland neu durchstarten.

Jens Stage

ZM, 25, DEN | FC Kopenhagen – > SV Werder Bremen

Auch sein zentrales Mittelfeld verstärkt der SV Werder Bremen gezielt: Aus Kopenhagen kommt der 25-jährige Achter Jens Dalsgaard Stage, der zuletzt drei Jahre lang Stammspieler beim dänischen Großklub war. Stage unterschreibt bei Werder einen Vertrag bis 2026 und kostet anfänglich vier Millionen Euro Ablöse. Anhand diverser Boni könnte die Ablöse aber noch auf acht Millionen Euro anwachsen. Der kraftvolle und umsichtige Mittelfeldspieler landete vor einem halben Jahr bereits beinahe in Augsburg, aber zu hohe Ablöseforderungen der Kopenhagener verhinderten den Transfer. Nach 111 Spielen für Kopenhagen, in denen Stage 21 Tore und 11 Assists erzielte, soll er nun das Werder-Mittelfeld organisieren.

Romelu Lukaku

ST, 29, BEL | Chelsea FC – > Inter Mailand

Es ist schon jetzt die Rückkehr des Jahres: Romelu Lukaku kehrt Chelsea bereits zum dritten Mal den Rücken und wechselt zu „seinem“ Klub Inter Mailand. Bereits in jungen Jahren verließ der belgische Stürmer die Blues zweimal leihweise, kickte bei West Bromwich Albion und Everton. Nachdem Lukaku Inter Mailand 2021 zum Scudetto schoss, nahm Chelsea 113 Millionen Euro in die Hand, um den verlorenen Sohn doch noch einmal zurückzuholen. Aber erneut wurde es keine Liebesgeschichte und in der abgelaufenen Saison kam der 102-fache Nationalspieler „nur“ auf 15 Tore in 43 Pflichtspielen, davon nur acht in der Premier League. Das war für diese gewaltige Ablöse natürlich zu wenig und so darf Lukaku nun leihweise für eine Saison nach Mailand zurückkehren, wo er in zwei Saisonen 95 Spiele absolvierte und 64-mal traf. Der Rekordtorschütze der belgischen Nationalmannschaft kostete acht Millionen Euro Leihgebühr und soll 2022/23 dafür sorgen, dass der italienische Titel wieder innerhalb Mailands zu Inter wandert. Bei Chelsea hat Lukaku noch einen Vertrag bis 2026 – eine Kaufoption besitzt Inter nicht.

Massimo Bruno

RA, 28, BEL | Bursaspor – > KV Kortrijk

Vor acht Jahren wechselte Massimo Bruno leihweise von RB Leipzig zu Red Bull Salzburg. Der Erfolg des Belgiers hielt sich in Österreich allerdings in Grenzen und er kam auf acht Tore und acht Assists in 39 Partien für die Salzburger Bullen, war aber weitgehend kein Stammspieler. Später kickte Bruno für Anderlecht, Charleroi und zuletzt ein Jahr in der Türkei bei Bursaspor, wo er in der zweiten Liga eine recht solide Saison ablieferte. Nun schließt sich Bruno für drei Jahre dem nächsten belgischen Klub ab: Kortrijk holt den ehemaligen U21-Teamspieler gegen eine geringe Ablöse, nachdem der türkische Meister von 2010 sogar in die dritte Liga absteigen musste.