Man United holt Zirkzee aus Bologna, Immobile geht in die Süper Lig

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Kwasi Wriedt

ST, 30, GER/GHA | Holstein Kiel – > Manisa FK

Er war einer der besten Drittliga- und Regionalliga-Bomber des letzten Jahrzehnts, traf in Deutschlands „Unterhaus“ 120-mal, schaffte aber trotz drei Jahren in der zweiten Mannschaft nie den Sprung in die Kampfmannschaft des FC Bayern München, für die er schlussendlich nur drei Partien absolvierte. Vor einigen Jahren war der sechsfache ghanaische Teamspieler Kwasi Okyere Wriedt ein heißer Transferkandidat beim SK Rapid und beim SK Sturm Graz, doch es zog ihn in die Eredivisie zu Willem II, später nach Kiel und Osnabrück. Nach dem Aufstieg von Holstein Kiel geht der 188cm große Stürmer nicht mit in die Bundesliga, sondern schließt sich für ein Jahr dem türkischen Zweitligisten Manisa FK an.

Joshua Zirkzee

ST, 23, NED | FC Bologna – > Manchester United

Der langjährige Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee kam erst in den letzten Jahren so richtig in Fahrt, erzielte etwa in der vergangenen Saison zwölf Tore und sieben Assists für Bologna und hatte damit maßgeblichen Anteil an der Überraschungssaison inklusive Champions-League-Einzugs des kleinen italienischen Klubs. Bologna holte Zirkzee vor zwei Jahren um 27,5 Millionen Euro aus München und verkauft ihn nun um 42,5 Millionen an Manchester United weiter, wo er einen Vertrag bis 2029 mit Option auf eine weitere Saison unterschrieb. Zuletzt hatten auch der AC Milan, Arsenal und Inter Mailand Interesse am zweifachen niederländischen Teamspieler bekundet.

Alessandro Buongiorno

IV, 25, ITA | FC Turin – > SSC Napoli

Nach vier Saisonen in Turin, von wo aus er im Juni 2023 auch den Sprung in Italiens Nationalmannschaft schaffte, wechselt der 191cm große Innenverteidiger Alessandro Buongiorno nach Neapel. Der 25-jährige Linksfuß könnte zum teuersten Napoli-Abwehrspieler werden: Der SSC Napoli bezahlt 35 Millionen Euro sofort, könnte weitere fünf Millionen an Boni zahlen und fixierte am 2027 eine Ausstiegsklausel, gültig für ausländische Vereine, um 70 Millionen Euro. Der vierfache Nationalspieler kam bisher in der Serie A auf 99 Einsätze und stand auch auf dem Zettel von Juventus Turin, den beiden Mailänder Klubs und des FC Bayern München.

Ciro Immobile

ST, 34, ITA | Lazio Rom – > Besiktas

Der vierfache Serie-A-Torschützenkönig Ciro Immobile verlässt Lazio Rom nach acht Jahren und wechselt in die Türkei. Besiktas bezahlte drei Millionen Euro Ablöse an die Laziali und stattete den 57-fachen Nationalspieler mit einem Vertrag bis 2026 aus. Immobile, der in der Serie A auf 201 Tore in 353 Spielen kam und den Rekord für die meisten Tore in einer Saison hält (36 Tore in der Saison 2019/20), kam in der abgelaufenen Saison nur noch auf sieben Saisontore für Lazio und spielte damit seine schwächste Saison seit elf Jahren. Zuletzt stand auch ein möglicher Transfer nach Saudi-Arabien im Raum, aber Immobile wird stattdessen den zu Fenerbahce abwandernden Cenk Tosun bei Besiktas ersetzen.