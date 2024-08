Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Maximilian Beier

ST, 21, GER | TSG 1899 Hoffenheim – > Borussia Dortmund

Nach einer sensationellen Saison in Hoffenheim wechselt der frischgebackene deutsche Nationalspieler Maximilian Beier nach Dortmund und unterschreibt beim BVB einen Vertrag über fünf Jahre. Beier kostet die Dortmunder 28,5 Millionen Euro Ablöse, womit sich der Champions-League-Finalist der Vorsaison unter anderem gegen andere Interessenten wie Meister Leverkusen, Aston Villa, Chelsea und Atlético Madrid durchsetzte. In der vergangenen Spielzeit hatte Beier, der davor zwei Jahre nach Hannover verliehen wurde, 16 Bundesligatore für die TSG 1899 Hoffenheim erzielt und sich so seinen Platz im Nationalteam und bei der EURO 2024 gesichert. Gegen seinen neuen Klub, den BVB, gelang ihm im Februar ein Doppelpack.

Aaron Wan-Bissaka

RV, 26, ENG | Manchester United – > West Ham United

Manchester United gibt den Rechtsverteidiger Aaron Wan-Bissaka an den Ligakonkurrenten West Ham ab und erhält eine Ablösesumme in Höhe von 17,6 Millionen Euro. Der kongolesisch-stämmige Engländer kam vor fünf Jahren um 55 Millionen von Crystal Palace, entwickelte sich aber in Manchester nicht nach Wunsch und kam in 190 Pflichtspielen auf zwei Tore und 15 Assists. Zuletzt war Wan-Bissaka auch als möglicher Neuzugang bei Galatasaray und Inter Mailand im Gespräch. West Ham rüstet damit weiterhin stark für die neue Saison auf, nachdem man bereits Spieler wie Niklas Füllkrug, Max Kilman, Crysencio Summerville oder das brasilianische Supertalent Luis Guilherme verpflichtete.

Noussair Mazraoui

RV, 26, NED/MOR | FC Bayern München – > Manchester United

Einen Eins-zu-Eins-Ersatz für Wan-Bissaka fand Manchester United in München: Der 28-fache marokkanische Teamspieler Noussair Mazraoui schließt sich gegen eine Ablöse von 15 Millionen Euro für vier Jahre den Red Devils an. Der gebürtige Niederländer wechselte vor zwei Jahren ablösefrei von Ajax Amsterdam zu den Bayern, konnte sich beim deutschen Rekordmeister aber nie vollständig durchsetzen. In 55 Pflichtspielen kam Mazraoui auf einen Treffer und acht Assists. Zuletzt soll auch West Ham am Bayern-Akteur dran gewesen sein, das nun aber Wan-Bissaka für diese Position holte.

Matthijs de Ligt

IV, 25, NED | FC Bayern München – > Manchester United

Mit dem 45-fachen niederländischen Teamspieler Matthijs de Ligt verlässt noch ein weiterer Bayern-Spieler die Münchner in Richtung Manchester. Die Bayern hatten den Innenverteidiger vor zwei Jahren um 67 Millionen Euro von Juventus Turin geholt und verkaufen ihn jetzt um 45 Millionen in die Premier League. Der Niederländer war zwar weitgehend Stammspieler bei den Bayern, nahm aber nicht die Entwicklung, die man sich von ihm erhofft hätte. Schon im letzten Sommer stand ein möglicher Wechsel zu Arsenal im Raum und diesen Sommer zeigte auch Paris Saint-Germain reges Interesse. Nun geht es für den 25-Jährigen aber nach Manchester, wo er in Zukunft mit dem aktuell noch verletzten Neuzugang Leny Yoro aus Frankreich, über Jahre hinweg ein kongeniales Duo bilden soll. Beim englischen Traditionsklub unterschrieb De Ligt einen Vertrag bis Sommer 2029 mit Option auf ein weiteres Jahr.