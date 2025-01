Man United trennt sich von Megaflop Antony, Walker heuert in Mailand an

Die Wintertransferzeit der Saison 2024/25 läuft und täglich werden die neuesten Übertritte von den Vereinen bekanntgegeben. Wie immer liefern wir euch in einem kompakten...

Die Wintertransferzeit der Saison 2024/25 läuft und täglich werden die neuesten Übertritte von den Vereinen bekanntgegeben. Wie immer liefern wir euch in einem kompakten Viererpaket die neuesten Transfers und erklären kurz und bündig, wie es zum Wechsel gekommen ist.

Antony

RA, 24, BRA | Manchester United – > Betis Sevilla

Der brasilianische Rechtsaußen Antony wird bereits jetzt als einer der größten Flops in der Klubgeschichte von Manchester United verschmäht. Der 24-jährige Trickser kam im August 2022 um 95 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu den Red Devils, blieb aber völlig farblos und kam in 96 Pflichtspielen nur auf zwölf Treffer und fünf Assists, fiel weitgehend durch brotlose Kunst auf. Nachdem er in der laufenden Saison nur einen Scorerpunkt in 14 Partien beisteuerte und zumeist von der Bank kam, zieht Man United nun zumindest kurzfristig einen Schlussstrich und verleiht den 16-fachen Nationalspieler für ein halbes Jahr an Betis Sevilla. Der LaLiga-Klub hält allerdings keine Kaufoption auf den Linksfuß.

Elye Wahi

ST, 22, FRA/CIV | Olympique Marseille – > Eintracht Frankfurt

Nach dem 75-Millionen-Wechsel von Omar Marmoush zu Manchester City holt Eintracht Frankfurt den ivorisch-stämmigen Franzosen Elye Wahi von Marseille als Ersatz und stattet den 22-Jährigen mit einem Vertrag bis Sommer 2030 aus. Mit einer Ablöse von 26 Millionen Euro ist der Angreifer der teuerste Neuzugang in der Geschichte der Eintracht und damit auch noch teurer als es Luka Jovic und Hugo Ekitiké waren. Wahi war erst im vergangenen Sommer um genau dieselbe Summe von Lens nach Marseille gewechselt und hatte für „l’OM“ in 14 Partien gerade mal drei Tore erzielt.

Kyle Walker

RV, 34, ENG | Manchester City – > AC Milan

Der mittlerweile 34-jährige Manchester-City-Kapitän Kyle Walker wechselt leihweise zum AC Milan. Die Rossoneri halten zudem eine Kaufoption auf den 93-fachen englischen Teamspieler. Walker hatte zuletzt 7 ½ Jahre für die Citizens gespielt, gewann die Champions League und wurde sechsmal englischer Meister. Insgesamt brachte es der kraftvolle Rechtsverteidiger auf sechs Tore und 23 Assists in 319 Spielen und er halt weithin als Integrationsfigur im Team von Pep Guardiola. Der Wechsel zum AC Milan wurde Walker laut Medienberichten auch von Ex-Star Zlatan Ibrahimovic, der selbst lange in Mailand spielte, schmackhaft gemacht. Auch Galatasaray Istanbul soll an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein.

Teemu Pukki

ST, 34, FIN | Minnesota United FC – > HJK Helsinki

Nach 13 ½ Jahren im Ausland kehrt Teemu Pukki zu seinem Heimatverein HJK Helsinki zurück und unterschreibt einen Zweijahresvertrag. Pukki wechselte im Sommer 2011 um 1,8 Millionen Euro von HJK zu Schalke, von wo aus ihn sein Weg weiter zu Celtic Glasgow, Bröndby und Norwich führte. Bei letzterem Klub wurde er 2019 mit 29 Treffern Schützenkönig in der zweiten englischen Leistungsklasse und schließlich auch Fußballer des Jahres in Finnland. Die letzten 1 ½ Jahre verbrachte der mittlerweile 34-jährige Stürmer in den USA bei Minnesota United, wo er in 43 Spielen 14-mal traf. Für die finnische Nationalmannschaft traf Pukki in 127 Partien 42-mal und ist auch heute noch Mitglied des Teams. Bei Rekordmeister HJK soll er nun eine Führungsfigur in einer jungen Mannschaft werden, die in der vergangenen Saison nur Dritter wurde.