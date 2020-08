Manchester City angelt sich Talent, Ex-Veilchen auf der Suche nach alter Form

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Philipp Köhn TW,...

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Philipp Köhn

TW, 22, CH | RB Salzburg – > FC Wil 1900

Der FC Red Bull Salzburg verleiht den 22-jährigen Torhüter Philipp Köhn für eine Saison an den Schweizer Zweitligisten FC Wil 1900. Der 1.91 Meter große Schlussmann soll in seiner Heimat Spielpraxis sammeln und sich so zukünftig für höhere Aufgaben in Salzburg empfehlen. RB Salzburg holte den Tormann in der Saison 2018/19 aus Leipzig und parkte ihn beim FC Liefering, wo er zwölf Mal in der Startaufstellung stand.

Issa Kaboré

RV, 19, BFA | KV Mechelen – > Manchester City

Viele Top-Klubs hatten den jungen Rechtsverteidiger Issa Kaboré auf ihrem Wunschzettel. Der 19-jährige Abwehrspieler aus Burkina Faso entschied sich für Manchester City, wobei ihn die Citizens gleich wieder an seinen Stammklub verliehen, wo er noch eine Saison lang weiter Spielpraxis sammeln soll. Der Rechtsverteidiger bestritt bisher nämlich lediglich fünf Profispiele in Europa, ließ sein großes Talent dabei allerdings mehrmals aufblitzen, sodass er schnell zu einem gefragten Spieler wurde. Neben Manchester City hatten auch der VfL Wolfsburg und Olympique Lyon großes Interesse am jungen Talent, das aber seinen Traum einmal in der Premier League zu spielen verwirklichen wollte. Kaboré war für City-Verhältnisse ein echtes Schnäppchen und soll nur 4.5 Millionen Euro gekostet haben.

Bernard Tekpetey

RA, 22, GHA | FC Schalke 04 – > Ludogorets Razgrad

In der Saison 2017/18 ließ der schnelle Offensivspieler Bernard Tekpetey beim SCR Altach sein Können aufblitzen. Die Vorarlberger liehen den Rechtsaußen vom FC Schalke 04 aus, der ihn anschließend an den SC Paderborn verkaufte. Nach einer starken Saison, in der Tekpetey stolze zehn Treffer erzielte, kauften die Königsblauen den jungen Flügelspieler zurück und verliehen ihn an Fortuna Düsseldorf. Bei seinem neuen Leihverein krachte er allerdings mit Trainer Uwe Rösler zusammen und wurde schließlich freigestellt. Nun fand man eine Lösung mit der alle Vereine glücklich waren. Schalke zahlte einen Teil der Leihgebühr an die Fortuna zurück und verlieh Tekpetey in die bulgarische Liga zu Ludogorets Razgrad.

Roi Kehat

OM, 28, ISR | Maccabi Netanya- > Kiryat Shmona

Nach etwas mehr als einem Jahr bei der Wiener Austria verließ der israelische Mittelfeldspieler Roi Kehat die Veilchen und heuerte bei Maccabi Haifa an, wo er in den ersten beiden Saisonen Stammspieler war. Nachdem er 2018/19 kaum noch Einsätze bekam, wechselte er zu Maccabi Netanya, wo er es in dieser Saison auf drei Tore und zwei Assists brachte. Nun unterschrieb er bei Kiryat Shmona, einem Klub, der in dieser Saison den Klassenerhalt erst in der letzten Runde bewerkstelligen konnte. Bei diesem Verein spielte Kehat vor seinem Wechsel zur Wiener Austria seine letzte wirklich starke Saison und er wird hoffen, dass er in diesem gewohnten Umfeld zu seiner alten Stärke zurückfindet.

