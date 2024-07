Mbappé-Bruder wechselt innerhalb Frankreichs, neuer Rekordkauf in Lyon

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Ethan Mbappé

ZM, 17, FRA | Paris Saint-Germain – > LOSC Lille

Der zentrale Mittelfeldspieler Ethan Mbappé steht naturgemäß stets im Schatten seines wesentlich prominenteren Bruders, spielte zuletzt ebenso wie Kylian sieben Jahre bei Paris Saint-Germain – allerdings fast nur im Nachwuchs. Für die Kampfmannschaft kam der erst 17-jährige Ethan auf fünf Einsätze. Nachdem sein Star-Bruder nun nach Madrid wechselt, verlässt auch Ethan den Verein und wechselt nach Lille, wo er im französischen Profigeschäft Fuß fassen will. Der Mittelfeldspieler kommt ablösefrei zum Vierten der Vorsaison und unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

Christos Tzolis

LA, 22, GRE | Fortuna Düsseldorf – > FC Brügge

Der 22-jährige Grieche Christos Tzolis hat bei Fortuna Düsseldorf eine wahre Fabelsaison hinter sich. In seiner ersten und einzigen Saison bei der Fortuna erzielte er in 37 Pflichtspielen 24 Tore und zehn Assists und wurde ex aequo mit Haris Tabakovic und Robert Glatzel Schützenkönig in der zweiten deutschen Bundesliga. Die Düsseldorfer zogen daraufhin die Kaufoption auf den Linksaußen und bezahlten 3,5 Millionen Euro an Norwich City. Nur wenige Tage später wurde aber gleich die nächste Option gezogen und Brügge verpflichtete Tzolis um 6,5 Millionen Euro. Der 15-fache griechische Teamspieler erhält beim belgischen Meister einen Vertrag über vier Jahre.

Adam Karabec

OM, 21, CZE | Sparta Prag – > Hamburger SV

Der mittlerweile 21-jährige Adam Karabec galt lange als eines der größten Talente Tschechiens und debütierte für Sparta Prag bereits im Alter von 16 Jahren. Doch der offensive Mittelfeldspieler stagnierte ein wenig in seiner Entwicklung und wurde so in knapp vier Jahren nie zum unumstrittenen Stammspieler. Dennoch stand er nun bereits 141-mal für Sparta auf dem Platz und erzielte 13 Tore und elf Assists. Den nächsten Schritt in seiner Karriere will Karabec, den wir bereits in einer früheren Serie über die größten Nachwuchstalente der Welt beleuchteten, nun in Hamburg gehen. Der HSV leiht den tschechischen U21-Nationalspieler und besitzt eine Kaufoption in Höhe von etwa drei Millionen Euro.

Moussa Niakhaté

IV, 28, FRA/SEN | Nottingham Forest – > Olympique Lyon

Nach vier Jahren in Mainz und zwei Jahren bei Nottingham Forest kehrt der senegalesische Teamspieler Moussa Niakhaté nach Frankreich zurück und unterschreibt für vier Jahre in Lyon. Olympique, das vor einem großen Umbruch im Sommer steht, ließ sich den Deal knapp 32 Millionen Euro kosten, womit Niakhaté zum teuersten Einkauf in der Vereinsgeschichte der Lyonnais wird. In Nottingham blieb Niakhaté hinter den Erwartungen und kam in zwei Saisonen nur auf 37 Einsätze – auch weil er gleich zu Beginn seiner Forest-Zeit ein halbes Jahr verletzungsbedingt ausfiel.