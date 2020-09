Megadeal perfekt: Havertz als teuerster Deutscher zu Chelsea!

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Kai Havertz OM,...

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Kai Havertz

OM, 21, GER | Bayer 04 Leverkusen – > FC Chelsea

Der Megadeal zwischen Chelsea und Bayer Leverkusen betreffend Kai Havertz ist in trockenen Tüchern! Es dauerte einige Wochen, um den Wechsel des deutschen Shooting Stars zu fixieren, aber der 21-Jährige unterschrieb nun einen Fünfjahresvertrag bei den Blues. Havertz kostet einmalig 80 Millionen Euro und mögliche 20 Millionen mehr an Boni und ist damit ab sofort der teuerste Deutsche aller Zeiten und zugleich der teuerste Transfer der laufenden Transferperiode. Zuvor hatte Chelsea mit Timo Werner einen weiteren deutschen Nationalspieler um 53 Millionen Euro geholt und damit innerhalb einer Transferperiode zweimal den deutschen Transferrekord gebrochen. Weiters verpflichtete Chelsea, das nun endlich wieder ganz oben anklopfen möchte, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Thiago Silva und Malang Sarr. Havertz, der am Ende auch immer wieder als Leverkusen-Kapitän auflief und hauptsächlich auf der Zehn oder als Rechtsaußen eingesetzt wurde, bestritt 150 Spiele für die „Werkself“ und erzielte dabei 46 Tore und 31 Assists.

Darwin Nuñez

ST, 21, URU | UD Almería – > Benfica

Der uruguayische Teamspieler Darwin Nuñez wechselt nach nur einem Jahr in Almería zu Benfica Lissabon. In der zweiten spanischen Liga hatte der junge Südamerikaner in 30 Spielen 16 Tore für den Vorjahresvierten erzielt. Nuñez kostet die Portugiesen 24 Millionen Euro, womit man nach den Einkäufen von Éverton, Pedrinho, Waldschmidt und Gilberto nun schon satte 80 Millionen Euro für neue Spieler ausgab. Der 187cm große Mittelstürmer unterzeichnete einen Vertrag bis 2025.

Brahim Díaz

OM, 21, ESP | Real Madrid – > AC Milan

Im Jänner 2019 holte Real Madrid den marokkanisch-stämmigen Spanier Brahim Díaz um 17 Millionen Euro aus dem Nachwuchs von Manchester City. Bei den Königlichen spielte der 21-Jährige aber nur eine untergeordnete Rolle und kam in 21 Pflichtspielen auf zwei Tore und drei Assists. Der Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers läuft allerdings noch bis 2025, weshalb man Brahim nun zu Spielpraxis verhelfen will. Der beidbeinige Offensivspieler wechselt leihweise für eine Saison zum AC Milan. Die Rossoneri hatten zuletzt den Vertrag von Zlatan Ibrahimovic um ein weiteres Jahr verlängert und zudem Saelemakers (Anderlecht), Kjaer (Sevilla) und Kalulu (Lyon) geholt.

Cristian Romero

IV, 22, ARG | Juventus Turin – > Atalanta Bergamo

Vor einem Jahr holte Juventus Turin den argentinischen Innenverteidiger Cristian Romero um 26 Millionen Euro vom FC Genua. Da er aber unmittelbar an Genua zurückverliehen wurde, absolvierte der 22-Jährige kein einziges Spiel für die „Alte Dame“. Nun verleiht Juve den Abwehrspieler für zwei Jahre zu Atalanta, wobei die Leihgebühr zwischen zwei und vier Millionen Euro ausmacht. Danach besitzen die Bergamesci eine Kaufoption in Höhe von 16 Millionen Euro, um Romero fix an den Verein zu binden. Atalanta gab zuletzt den vorerst verliehenen Gianluca Mancini fix an die AS Roma ab und verkaufte mit Timothy Castagne einen weiteren Spieler aus dem Abwehrverbund an Leicester City. Romero ist der bisher erste Neuzugang für die Defensive und wird voraussichtlich nicht der letzte sein.