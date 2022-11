Megatalent-Update (17): Angelo Gabriels 91 Profispiele mit 17 Jahren

Bereits zweimal, in den Jahren 2020 und 2021, stellten wir in einzelnen Artikelserien die größten Nachwuchstalente der Welt vor. Bevor wir 2022 eine neue...

Bereits zweimal, in den Jahren 2020 und 2021, stellten wir in einzelnen Artikelserien die größten Nachwuchstalente der Welt vor. Bevor wir 2022 eine neue Serie starten, sehen wir uns zuvor in kompakten Artikeln an, was aus den Spielern wurde, die wir in unseren ersten beiden Serien vorgestellt haben. Mittlerweile sind wir bei den größten Talenten aus dem Jahrgang 2004 angekommen.

Im siebzehnten und letzten Artikel des „Was wurde aus“-Roundups sehen wir uns die Spieler Scarlett, Shoretire, Kaiky Melo und Angelo Gabriel an, die wir erstmalig im März 2021 vorstellten.

Originalartikel:

– Dane Scarlett (ENG)

– Shola Shoretire (ENG)

– Kaiky Melo (BRA)

– Angelo Gabriel (BRA)

Dane Scarlett spielte in der U18-Mannschaft von Tottenham Hotspur, als wir ihn erstmalig vorstellten. Etwa ein halbes Jahr danach debütierte der jamaikanisch-stämmige Engländer für die U19-Nationalmannschaft Englands, für die er seitdem in 14 Spielen 12 Tore erzielte. Weiters stieg er bereits 17-jährig in die U21 von Tottenham auf, für die er in 14 Spielen viermal traf. Aktuell ist der 18-jährige Stürmer an den Drittligisten Portsmouth verliehen, wo er ebenfalls ausgezeichnet funktioniert, sich weitgehend einen Stammplatz erarbeitete und in 15 Partien vier Tore und zwei Assists anschrieb. Scarletts Vertrag bei den Spurs läuft noch bis 2026 und es ist gut denkbar, dass wir ihn bald schon erstmalig in der Premier League sehen werden.

Entwicklungsfaktor: 7 von 10

Shola Shoretire steht seinem U19-Teamkollegen Dane Scarlett in seiner Entwicklung kaum nach. Der 18-jährige Rechtsaußen spielt mittlerweile auch für die U21-Mannschaft von Manchester United, „qualifizierte“ sich aber noch nicht für eine Leihe. Allerdings in erzielte er für die U21 in 54 Spielen 21 Tore und 16 Assists, durfte auch schon fünfmal in der Kampfmannschaft der Red Devils ran. Bei Shoretire, der auf beiden Flügeln und als Stürmer aufgeboten werden kann, sollte der nächste Schritt auch unmittelbar bevorstehen – und sei es nur eine Leihe, wie bei Scarlett.

Entwicklungsfaktor: 6 von 10

Kaiky Melo könnte einer der großen Namen im Weltfußball werden, denn der 18-jährige Innenverteidiger spielte schon in Brasilien wie ein Großer und scheint sich nun nahtlos und ohne Probleme in LaLiga zu etablieren. Für den FC Santos bestritt der Youngster unglaubliche 55 Spiele, wobei er schon 16-jährig debütierte. Im vergangenen Juli trat die UD Almería auf den Plan und verpflichtete Kaiky um sieben Millionen Euro. Beim LaLiga-Klub hat er nun einen langfristigen Vertrag bis 2028. Kaiky spielte von der ersten Partie weg, debütierte etwa beim 1:2 in der ersten Runde der laufenden Saison gegen Real Madrid sofort von Beginn an. Bis heute kommt er auf sieben Einsätze für Almería. Der 186cm große Rechtsfuß ist in der spanischen Liga definitiv einer der „Player to watch“.

Entwicklungsfaktor: 8 von 10

Angelo Gabriel ist mit 17 Jahren der auch heute noch jüngste Spieler aus unserer Nachwuchsserie. Dennoch bestritt der brasilianische Rechtsaußen bereits 91 (!) Spiele für den FC Santos, in denen er drei Tore und sieben Assists erzielte. Sein Debüt für Santos gab Angelo Gabriel 15-jährig. Mittlerweile hat sich der FC Barcelona ein Vorkaufsrecht gesichert: Die Katalanen könnten den Linksfuß, der gerne invers vom rechten Flügel zur Mitte zieht, um 35 Millionen Euro verpflichten. Diese Option sicherte man sich, nachdem bekannt wurde, dass auch Real Madrid und Liverpool den jungen Brasilianer haben wollen. Man darf gespannt sein, wann und ob Barca die Option zieht – aber klar ist auch, dass Angelo wohl bei einem anderen Weltklub unterkommen würde, sofern Barcelona das Vorkaufsrecht verstreichen lassen würde.

Entwicklungsfaktor: 8 von 10