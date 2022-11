Megatalente Jahrgang 2005 (11): El Chadaille Bitshiabu

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

El Chadaille Bitshiabu

IV, 17 (16.5.2005), FRA – Paris Saint-Germain

Der kongolesisch-stämmige Franzose El Chadaille Bitshiabu hat alle Voraussetzungen sich schon bald im „Erwachsenenfußball“ durchzusetzen und auf lange Sicht auch zu einem Top-Spieler für Frankreich und seinen aktuellen Klub PSG zu werden. Der Innenverteidiger, der erst im kommenden Mai seinen 18. Geburtstag feiern wird, ist 196cm groß und ein unheimlich schneller, kampf- und kopfballstarker, aber auch im Aufbau talentierter Defensivmann.

Bitshiabu kam bereits im Alter von elf Jahren in den Nachwuchs von PSG und durchlief seitdem alle Altersklassen – zumeist in jüngerem Alter als der Durchschnitt. In die U17 des französischen Spitzenklubs kam Bitshiabu bereits kurz nach seinem 14. Geburtstag. Mittlerweile spielte der Youngster bereits regelmäßig in der UEFA Youth League und in der zweiten Mannschaft und gehört zudem auch schon zum Stamm in der Kampfmannschaft der Pariser. Für den französischen Meister bestritt er bisher vier Pflichtspiele und sitzt fast in jeder Partie auf der Bank.

Die Vorzüge des U19-Nationalspielers sind jedenfalls offensichtlich. Trotz seines jungen Alters ist der baumlange Innenverteidiger körperlich eine echte Naturgewalt. Mit seinen langen Schritten kommt er schon auf den ersten Metern auf ein beeindruckendes Tempo und ist nur schwer vom Ball zu trennen, geschweige denn einzuholen. In der Luft räumt Bitshiabu alles weg, was in die Nähe des Tores kommt und auch seine weiten, öffnenden Wechselpässe können sich sehen lassen.

Zahlreiche Großklubs haben sich bereits um die Dienste des jungen Franzosen angemeldet – speziell, weil es bekannt ist, dass man sich bei PSG nur sehr schwierig aus dem eigenen Nachwuchs in die Kampfmannschaft spielen kann. Bayern, Dortmund und Leipzig waren bereits an einer Verpflichtung Bitshiabus interessierrt, wobei die Bayern bis dato am hartnäckigsten waren. Aber auch bei Red Bull Salzburg war der Abwehrspieler ein Thema, als er erst 15 Jahre alt war.

Allerdings ist die Innenverteidigerposition bei PSG nicht unbedingt breit besetzt. Schon jetzt ist Bitshiabu Vierter in der Hierarchie – nach Sergio Ramos, Presnel Kimpembe und Marquinhos. Da aber speziell Ramos nicht jünger wird, könnte Bitshiabu mittelfristig in der Reihenfolge aufsteigen und hätte damit die seltene Chance sich über den eigenen Nachwuchs für die Kampfmannschaft von PSG zu qualifizieren. Bei kaum einem anderen Spieler in den letzten Jahren, war diese Chance größer. Sein Vertrag beim Meister läuft noch bis Sommer 2024.

Starpotential: 9 von 10