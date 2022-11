Megatalente Jahrgang 2005 (12): Lovro Zvonarek

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Lovro Zvonarek

OM, 17 (8.5.2005), CRO – FC Bayern München

Lovro Zvonarek ist der aktuelle U19-Teamkapitän Kroatiens und gilt auch über Kroatien hinaus als eines der größten Talente seines Jahrgangs. Wie es in Kroatien nicht unüblich ist, debütierte Zvonarek für seinen Stammklub Slaven Belupo bereits sehr früh – nur eine Woche nach seinem 16. Geburtstag. Schon 2021 sicherte sich Bayern München um etwa 1,8 Millionen Euro die Transferrechte am offensiven Mittelfeldspieler, beließ den heute 17-Jährigen aber noch bis Sommer 2022 bei Slaven Belupo. Erst seit dieser Saison kickt Zvonarek in München – aktuell in der Youth League und in der zweiten Mannschaft der Bayern in der Regionalliga.

Für Slaven Belupo, wo Zvonarek zumeist als Zehner, aber auch an den Flügeln aufgeboten wurde, bestritt der Youngster 22 Spiele, erzielte vier Tore und zwei Assists. In wenigen Spielen wurde er aber auch auf einer Doppelsechs/Doppelacht in einem 4-4-2-System aufgeboten, was möglicherweise ein Vorbote dafür ist, wo sich Zvonarek auf lange Sicht zu Hause fühlen wird.

Der junge Kroate ist nämlich kein klassischer Spielmacher, sondern vielmehr ein mit dem Ball einfach agierender, aber äußerst präziser Spieler, der auch gerne aus der Tiefe des Raumes kommt. Zvonarek ist ein ausgeprägter Team Player und arbeitet vom eigenen bis zum gegnerischen Strafraum sehr hart. Sein großer Aktionsradius, der ihn auch häufig auf die Flügeln leitet, kommen ihm selbst und vor allem seiner Mannschaft sehr zugute und Zvonarek ist ein Spieler, der praktisch überall am Feld pressen kann – sei es aktiv oder passiv.

Sein hohes Spielverständnis war wohl auch der Grund dafür, warum die Bayern auf ihn aufmerksam wurden. Während andere Spieler glänzen, ist der Juniorenteamspieler aus Cakovec derjenige, der im Hintergrund die Fäden zieht. In der zweiten Mannschaft der Bayern ist Zvonarek bereits Stammspieler. Sein Vertrag bei den Münchnern läuft noch bis 2025 und er könnte einer der nächsten Spieler sein, die in der Kampfmannschaft schnuppern dürfen. Selbst wenn es für einen Platz bei den Bayern nicht reichen sollte, wäre er ein Kandidat für eine „Karriere über Umwege“. Klar ist, dass in einer immer spektakulärer werdenden Fußballwelt, intelligente und pragmatische Fußballer wie er sehr gefragt sein werden.

Starpotential: 7 von 10