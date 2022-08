Mertens und Torreira: Galatasaray rüstet nach Horrorsaison groß auf

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates...

Dries Mertens

ST, 35, BEL | SSC Napoli – > Galatasaray

Nach der total verpatzten Saison 2021/22 rüstet Galatasaray ordentlich auf: Nachdem er neun Jahre in Neapel spielte und für die Hellblauen in 396 Spielen 148 Tore erzielte, wechselt der belgische Routinier Dries Mertens ablösefrei nach Istanbul. „Gala“ stattete den 105-fachen Nationalspieler mit einem Einjahresvertrag aus, sicherte sich aber eine Option auf eine weitere Saison. Mertens stand zuletzt auf der Einkaufsliste mehrerer Klubs: Juventus und die beiden Römer Klubs waren ebenfalls an einem Transfer des weiterhin pfeilschnellen Stürmers interessiert. Zudem bekundete auch Royal Antwerpen, das aktuell groß aufrüstet und in Belgien um den Titel mitspielen möchte, Interesse.

Lucas Torreira

DM, 26, URU | Arsenal FC – > Galatasaray

Galatasaray holte zudem den uruguayischen Sechser Lucas Torreira von Arsenal. Die „Gunners“ hatten den 39-fachen Teamspieler im Sommer 2018 um knapp 30 Millionen Euro von Sampdoria Genua geholt, aber der 26-Jährige wurde in London nie zur erhofften Stütze. In den letzten beiden Jahren war Torreira zuerst an Atlético Madrid und dann an die Fiorentina verliehen, wo er wieder ein wenig zurück in die Spur fand. Galatasaray legte nun sechs Millionen Euro auf den Tisch und stattete Torreira mit einem Vertrag bis 2026 aus. Der umtriebige Mittelfeldspieler bestritt in zwei Saisonen für Arsenal 89 Spiele und erzielte vier Tore und sechs Assists.

Mathew Ryan

TW, 30, AUS | Real Sociedad – > FC Kopenhagen

Der australische Teamtorhüter Mathew Ryan wechselt nach Dänemark. Nachdem sich der 30-Jährige zuletzt bei Real Sociedad nicht durchsetzen konnte, wird er nun zum FC Kopenhagen transferiert, das 500.000 Euro Ablöse an die Basken bezahlt und Ryan einen Vertrag bis Sommer 2024 gibt. Der aktuell wohl größte Star der australischen Nationalmannschaft stand im Laufe seiner Karriere bereits bei Brügge, Valencia, Genk, Brighton und auch Arsenal zwischen den Pfosten. Speziell in seiner Zeit bei Brügge galt Ryan als eines der größten Torhütertalente weltweit. Kopenhagen schlug beim Australier nun auch deswegen zu, weil sich der etatmäßige Einser, der Pole Kamil Grabara, Ende Juli schwer im Gesicht verletzte und wohl noch ein bis zwei Monate brauchen wird, bis er wieder voll einsatzfähig ist.

Isco

OM, 30, ESP | Real Madrid – > FC Sevilla

Nach neun Jahren verlässt der fünffache Champions-League-Sieger und 38-fache spanische Nationalspieler Isco Real Madrid und wechselt für zwei Jahre zum Ligakonkurrenten Sevilla. Real hatte einst 30 Millionen Euro Ablöse für Isco an Málaga bezahlt und lässt den offensiven Mittelfeldspieler nun ablösefrei ziehen. Für die „Königlichen“ erzielte der mittlerweile 30-Jährige 352 Spiele und erzielte dabei 53 Tore und 56 Assists. Speziell in den letzten beiden Saisonen war Isco bei Real allerdings nur noch Reservist und es gab immer wieder Unruhe in Bezug auf seine nicht zufriedenstellende Situation in der Hauptstadt. Bei Sevilla ist Isco nach Marcao (Galatasaray) und Alex Telles (Man United) der dritte Neuzugang für die Saison 2022/23.