Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Timi Max Elsnik

ZM, 26, SLO | Olimpija Ljubljana – > Roter Stern Belgrad

Nach 4 ½ Jahren bei Olimpija Ljubljana wechselt der 19-fache slowenische Nationalspieler Timi Max Elsnik nach Serbien. Roter Stern Belgrad bezahlte 1,5 Millionen Euro Ablöse, um den Box-to-Box-Midfielder aus seinem Vertrag loszueisen und setzte sich damit unter anderem gegen Hajduk Split durch, das Elsnik ebenfalls verpflichten wollte. Der umsichtige Mittelfeldspieler verbrachte in seiner Jugend vier Jahre in England, wurde von Derby County ausgebildet und mehrmals in untere Ligen verliehen. Für die Laibacher kam er danach auf 158 Pflichtspieleinsätze, in denen er 27 Tore und 19 Assists erzielte und einmal Meister und zweimal Cupsieger wurde.

Peter Michorl

ZM, 29, AUT | LASK – > Atromitos Athen

Die vom LASK ausgebootete Vereinslegende Peter Michorl wagt sich an ein Auslandsabenteuer und wechselt nach Griechenland. Bei Atromitos Athen unterzeichnete der 29-Jährige, der ablösefrei aus Linz kommt, einen Zweijahresvertrag. Der langjährige LASK-Mittelfeldstratege spielte 351 Partien für die Linzer, erzielte 40 Tore und 90 Assists und wurde von den Fans als Integrationsfigur im Team angesehen. Seine Degradierung durch Ex-Coach Sageder in der Vorsaison war ein heißes Diskussionsthema in Linz, das die Wogen hoch gehen ließ. Für die Kampfmannschaft spielte er in der Saison 2023/24 nur noch 13 Partien und zudem weitere 14 Partien in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Mitte. Einer von Michorls Mitspielern in Athen wird der einstige Rapid- und Sturm-Akteur Andreas Kuen sein.

Jonas Arweiler

ST, 27, GER | SK Austria Klagenfurt – > SC Verl

Nach Ablauf seines Vertrags mit dem SK Austria Klagenfurt wechselt der deutsche Angreifer Jonas Arweiler in die dritte deutsche Liga und unterschreibt beim SC Verl. Der 188cm große Stürmer, der in jungen Jahren auch in Deutschlands U20-Nationalteam auflief und in Dortmund ausgebildet wurde, zeigte in Kärnten immer wieder gute Ansätze, war mit sieben Toren und neun Assists in 51 Partien schlussendlich aber nicht effizient genug. Bei Verl, das letzte Saison Zwölfter in der 20er-Liga wurde, unterschreibt er nun für drei Jahre.

Filip Jörgensen

TW, 22, DEN | Villarreal CF – > Chelsea FC

Chelsea verpflichtet mit Filip Jörgensen den Nationaltorhüter der dänischen U21-Auswahl und stattet ihn mit einem langfristigen Vertrag bis 2031 aus. Für die Dienste des bisherigen Villarreal-Keepers, der in LaLiga auf 38 Einsätze kam, bezahlen die „Blues“ stolze 25 Millionen Euro Ablöse. Jörgensen gilt als designierter Nachfolger von Kasper Schmeichel im dänischen Nationalteam und stand auch auf der Liste von Teams wie Dortmund, Leverkusen und Marseille. Der 190cm große Schlussmann wechselte bereits im Alter von elf Jahren nach Spanien und spielte zunächst für Mallorca, ehe er den Nachwuchs von Villarreal durchlief. In Dänemark spielte der heute 22-Jährige nie: Er wuchs in Malmö auf und startete dort auch seine Fußballerkarriere.