Morata zurück bei der „Alten Dame“, Wolves holen Semedo aus Barcelona

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Álvaro Morata

ST, 27, ESP | Atlético Madrid – > Juventus Turin

In der abgelaufenen Saison erzielte der 27-jährige Álvaro Morata 16 Tore in 44 Spielen für Atlético Madrid. Nun verlässt er die Madrilenen leihweise und kehrt nach vier Jahren zu Juventus Turin zurück, für das er seinerzeit in 93 Pflichtspielen 27 Tore und 18 Assists beisteuerte. Der Spanier kommt als Ersatz für Gonzalo Higuaín, der ablösefrei zu Beckhams US-Franchise Inter Miami wechselte. Die Leihgebühr für den 187cm großen Angreifer beträgt zehn Millionen Euro und Juventus besitzt eine Kaufoption auf den 33-fachen Nationalspieler, der in Madrid noch Vertrag bis 2023 hätte.

Diego Llorente

IV, 27, ESP | Real Sociedad – > Leeds United

Nach drei Jahren in San Sebastián wechselt der Innenverteidiger Diego Llorente in die Premier League. Der 27-jährige gebürtige Madrilene wechselt um 20 Millionen Euro zu Leeds United, wobei sein Ex-Klub Real Madrid mit knapp vier Millionen an der Ablösesumme beteiligt ist. Llorente, der bisher fünf Länderspiele für Spanien absolvierte, bestritt 88 Partien für Real Sociedad und erzielte dabei acht Tore. Der von Marcelo Bielsa betreute Leeds United FC gab damit in der bisherigen Transferzeit knapp 90 Millionen Euro für neue Spieler aus. Zuvor waren bereits Kapazunder wie Rodrigo, Hélder Costa und Robin Koch verpflichtet worden.

Nélson Semedo

RV, 26, POR | FC Barcelona – > Wolverhampton Wanderers

Die Wolverhampton Wanderers, der „Portugiesen-Klub“ in der englischen Premier League, warten mit einem überraschenden Transfer auf. Die Wolves verpflichten Barcelona-Rechtsverteidiger Nelson Semedo und statten den 26-Jährigen mit einem Dreijahresvertrag mit zweijähriger, vereinsseitiger Option aus. Diesen Transfer lassen sich die von Nuno Espirito Santo trainierten Wolves stolze 30 Millionen Euro kosten. Weitere zehn Millionen Euro sind durch spätere Bonuszahlungen möglich. Semedo wechselte 2017 um 35 Millionen Euro von Benfica zu Barcelona und bestritt in drei Jahren 124 Pflichtspiele für die Katalanen. Zuletzt waren auch Bayern München, Juventus Turin und die beiden Manchester-Klubs an einer Verpflichtung des Rechtsverteidigers interessiert, was den Zuschlag für Wolverhampton noch überraschender macht.

Marcel Holzer

ST, 21, AUT | Wolfsberger AC – > SKU Amstetten

Neben all den sündteuren internationalen Toptransfers gibt es auch noch eine Transfermeldung von der kleinen Fußballbühne Österreich: Der Wolfsberger AC verleiht seinen Angreifer Marcel Holzer für ein Jahr nach Amstetten. Der gebürtige Kärntner absolvierte bisher zehn Pflichtspiele für die Lavanttaler und legte dabei die eine oder andere Talentprobe ab, trug sich aber noch nicht in die Torschützenliste ein. Der WAC geht damit mit den Angreifern Vizinger, Joveljic, Schmerböck und Dieng in die weitere Saison.