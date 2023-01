Nächstes Megatalent für Chelsea, Arsenal holt Brightons Trossard

Die Wintertransferzeit hat begonnen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern...

Die Wintertransferzeit hat begonnen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern euch sämtliche wichtige Eckdaten zu den fixen Übertritten in der kalten Jahreszeit.

Marcel Canadi

OM, 25, AUT | HNK Sibenik – > Brisbane Roar

Der 25-jährige Mittelfeldspieler Marcel Canadi, Sohn des aktuell vereinslosen Trainers Damir Canadi, verlässt den kroatischen Klub Sibenik und wechselt nach Australien. Der einstige Austria-Nachwuchsspieler schließt sich Brisbane Roar an, das aktuell Achter in der australischen Zwölferliga ist. Zuletzt hatte Canadi elf Spiele für den HNK Sibenik absolviert, nachdem er zuvor für die SV Ried, Amstetten und Austria Lustenau im österreichischen Profifußball angekommen war. Im Nachwuchs kickte Canadi außerdem drei Jahre für Borussia Mönchengladbach.

Leandro Trossard

LA, 28, BEL | Brighton & Hove Albion – > Arsenal FC

Nachdem der Arsenal FC im Rennen um den ukrainischen Jungstar Mykhaylo Mudryk gegen Chelsea den Kürzeren zog, verpflichteten die Gunners nun stattdessen den Belgier Leandro Trossard von Brighton. Der 28-Jährige kostete Arsenal 24 Millionen Euro Ablöse und unterschrieb bis Sommer 2027. Trossard spielte zuletzt 3 ½ Jahre in Brighton und erzielte in 121 Spielen 25 Tore und 14 Assists. Für die belgische Nationalmannschaft bestritt er mittlerweile 24 Spiele. In den letzten Monaten wurde der Linksaußen auch als möglicher Neuzugang bei Tottenham, Chelsea und Newcastle gehandelt.

Noni Madueke

RA, 20, ENG | PSV Eindhoven – > Chelsea FC

Für die linke Offensivseite holte Chelsea Mudryk von Shakhtar Donetsk – für die rechte Seite kommt nun auch noch der 20-jährige Noni Madueke von der PSV Eindhoven. Der gebürtige Londoner mit nigerianischen Wurzeln spielte im Nachwuchs für Tottenham und war bei der PSV noch kein unumstrittener Stammspieler. Dennoch legte Madueke zahlreiche Talentproben ab und gilt als Spieler für die besonderen Momente. Das spürte Chelsea auch beim Preis: 35 Millionen Euro Ablöse gehen nach Eindhoven, womit Madueke nach Cody Gakpo und Hirving Lozano der drittteuerste Verkauf der Vereinsgeschichte ist. Bei Chelsea unterschrieb der Offensivspieler nun langfristig bis Sommer 2030.

Vincent Aboubakar

ST, 31, CMR | Al-Nassr FC – > Besiktas Istanbul

Der türkische Topklub Besiktas musste zuletzt den Abgang seines Mittelstürmers Wout Weghorst zu Manchester United verkraften. Als Ersatz holte man nun nach 1 ½ Jahren den kamerunischen Teamkapitän Vincent Aboubakar zurück nach Istanbul. Der Angreifer, der heute seinen 31. Geburtstag feiert, spielte zuletzt in Saudi-Arabien für den Al-Nassr FC, wo seine Situation mit der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo ebenfalls nicht einfacher geworden wäre. Für den saudischen Klub erzielte Aboubakar in 39 Spielen 13 Tore. Bei Besiktas verbrachte der Kameruner bereits zwei Saisonen, wobei er in 67 Spielen 35 Tore und neun Assists beisteuerte. Der 95-fache Nationalspieler kommt nun ablösefrei und unterschreibt bis Sommer 2025 bei Besiktas.