Napoli-Star wechselt zu PSG, Hasenhüttl freut sich über Verstärkung

Die Wintertransferzeit der Saison 2024/25 läuft und täglich werden die neuesten Übertritte von den Vereinen bekanntgegeben. Wie immer liefern wir euch in einem kompakten Viererpaket die neuesten Transfers und erklären kurz und bündig, wie es zum Wechsel gekommen ist.

Khvicha Kvaratskhelia

LA, 23, GEO | SSC Neapel – > Paris Saint-Germain

Der Georgier Khvicha Kvaratskhelia war einer der großen Shooting-Stars der vergangenen Jahre und hatte einen immensen Anteil am Titelgewinn des SSC Neapel in der Saison 2022/23. Nun ist es aber Zeit für den vierfachen georgischen Fußballer des Jahres, der in der Meistersaison zum besten Spieler der Serie A gewählt wurde, Abschied zu nehmen. Den Wunsch nach einer Veränderung äußerte der Georgier bereits im Sommer, doch damals durfte er noch nicht wechseln, da auch Stürmerstar Victor Osimhen den Klub verließ. Nun ist es aber soweit und Kvaratskhelia schließt sich gegen eine Ablöse von 75 Millionen Euro Paris Saint-Germain an, wo er einen Fünfjahresvertrag unterschrieb. In der aktuellen Saison kam der Georgier auf 17 Meisterschaftsspiele, in denen er fünf Tore und drei Assists beisteuerte. Insgesamt absolvierte er 107 Pflichtspiele und kam auf 30 Tore und 29 Assists. In Paris hofft man nun auf ähnlich starke Leistungen.

Ander Herrera

ZM, 35, ESP | Athletic Bilbao – > Boca Juniors

Der spanische Mittelfeld-Routinier Ander Herrera will gegen Ende seiner Karriere ein neues Abenteuer angehen und unterschreibt einen Vertrag bei den Boca Juniors. Zuvor löste er seinen Vertrag bei Athletic Bilbao auf, wo er vergangene Saison den spanischen Cup gewann. Für den Spanier geht damit auch ein Traum in Erfüllung, da er eine besondere Verbindung zum „Maradona-Klub“ hat. Er verriet, dass sein Vater früher in Argentinien gearbeitet hat und sehr oft von den Boca Juniors sprach. Bei seinem neuen Klub trifft er auf einen ehemaligen Teamkollegen. Mit Edinson Canvani spielte er bereits bei Paris Saint-Germain zusammen, nun ist der 37-Jährige Routinier der Kapitän der Boca Juniors. Herrera soll viel Routine ins Mittelfeld bringen, allerdings hatte der 35-Jährige in der laufenden Saison mit Verletzungen zu kämpfen und befand sich nicht in Top-Form. In der Liga kam er heuer deshalb auch nur auf 269 Spielminuten.

Andreas Skov Olsen

RA, 25, DEN | FC Brügge – > VfL Wolfsburg

VfL-Wolfsburg-Trainer Ralph Hasenhüttl darf sich über eine tolle Verstärkung auf dem rechten Flügel freuen. Der flinke und dribbelstarke Däne Andreas Skov Olsen wechselt gegen eine Ablöse von 14 Millionen Euro vom FC Brügge in die deutsche Bundesliga. In Belgien kam er im Herbst auf acht Tore und vier Assists in 19 Liga-Einsätzen. Der Wechsel bedeutet eine zusätzliche Konkurrenz für den österreichischen Nationalspieler Patrick Wimmer, der allerdings in dieser Saison auf sehr vielen verschiedenen Positionen zum Zug kam und unter anderem auch im Sturmzentrum und auf der linken Seite agierte.

Ádám Lang

IV, 32, HUN | Borussia Dortmund – > Debreceni VSC

Der ungarische Routinier Adam Lang verlässt nach 166 Pflichtspielen Omonia Nikosia und wechselt ablösefrei in seine Heimat zurück. Der Innenverteidiger unterschrieb einen Vertrag in Debrecen und kehrt damit rund achteinhalb Jahre nach seinem Wechsel von Videoton zu Dijon wieder in die ungarische Liga zurück. Der Ungar war viele Jahre lang ein verlässlicher Stammspieler bei Omonia Nikosia, spielte aber in der aktuellen Saison keine große Rolle mehr. Beim Conference-League-Spiel gegen den SK Rapid saß er über die gesamten 90 Minuten auf der Ersatzbank – eine Rolle, die er in dieser Spielzeit viel zu oft innehatte.