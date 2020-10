Nations League: England schlägt Belgien, Haaland trifft und trifft

Nachdem wir uns die Kommentare der Fans zum 1:0-Auswärtssieg in Nordirland ansahen, wollen wir nun einen Blick auf die interessantesten Nations-League-Partien des Wochenendes werfen....

Nachdem wir uns die Kommentare der Fans zum 1:0-Auswärtssieg in Nordirland ansahen, wollen wir nun einen Blick auf die interessantesten Nations-League-Partien des Wochenendes werfen.

Norwegen – Rumänien 4:0

Im Parallelspiel unserer Nations-League-Gruppe setzte sich Norwegen mit 4:0 gegen Rumänien durch. Den großen Unterschied machte der norwegische Sturm aus, denn Haaland schoss seinen ersten Hattrick für sein Heimatland und Angreifer Alexander Sörloth steuerte ebenfalls einen Treffer und einen Assist bei. Real-Madrid-Legionär Martin Ödegaard zeichnete sich für zwei Vorlagen verantwortlich.

Der Ex-Salzburger Erling Haaland ist ein wahres Phänomen. Nach sechs Länderspielen hat der BVB-Stürmer nun ebenso viele Tore auf seinem Konto und man darf gespannt sein wie die Entwicklung des 20-Jährigen weiterverlaufen wird.

Einen kuriosen Funfact haben wir auch für euch: Haaland hatte nach der Partie sieben Schussversuche zu Buche stehen, spielte aber in den 78 Minuten, in denen er am Platz stand, nur sechs Pässe! Es kommt wirklich selten vor, dass ein Spieler mehr Schüsse als Zuspiele tätigt.

England – Belgien 2:1

Eine kleine Überraschung gab es beim Spitzenspiel in der Gruppe A2, wo England den Belgiern die erste Niederlage seit November 2018 zufügte. Von neun Schüssen gingen drei auf das gegnerische Tor, von denen Schlussmann Simon Mignolet nur einen parieren konnte. Belgiens Sturmtank Romelu Lukaku brachte die Gäste per Elfmeter in der 16. Minute in Führung, die Marcus Rashford ebenfalls nach einem (umstrittenen) Strafstoß egalisieren konnte. Mason Mount sorgte in der 65. Minute nach einem abgefälschten Schuss für die Entscheidung.

Belgien war insbesondere zu Beginn der ersten Hälfte die gefährlichere Mannschaft und ließ einige gute Chancen liegen. In den zweiten 45 Minuten wurden die Engländer, die erst in der 66. Minute den nicht vollkommen fitten Harry Kane in die Partie brachten, stärker und ließen nur noch wenige Möglichkeiten des Gegners zu.

Ukraine – Deutschland 1:2

Die deutsche Nationalmannschaft kann endlich auch in der Nations League gewinnen. Nach sieben Anläufen kam Jogi Löws Auswahl zu einem 2:1-Auswärtssieg in der Ukraine, der die immer lauter werdenden Kritiker allerdings nicht verstummen lässt. Deutschland war zwar die stärkere Mannschaft, aber insbesondere das Aufbauspiel des Favoriten war über weite Strecken nicht anzusehen. Gegenüber dem 3:3-Unentschieden gegen die Türkei gab es zahlreiche Umstellungen. Mit Draxler und Rüdiger durften nur zwei Spieler erneut auflaufen, ansonsten blieb nur noch die Formation gleich – auf die Dreierkette beharrt der deutsche Teamchef nach wie vor.

Dass die Kritik trotz des Auswärtssiegs nun nicht verstummt, liegt auch an den Personalsorgen des Gegners. Die Ukrainer verloren zuletzt gegen Frankreich mit 1:7, da sie aufgrund des Coronavirus und weiteren Verletzungen mehr als eine komplette Startelf vorgeben mussten und auch zahlreiche der wichtigsten Leistungsträger ausfielen. Dennoch verstand es die Deutsche Elf nicht den Gegner zu kontrollieren, sondern lud die Ukrainer immer wieder nach unnötigen Ballverlusten zu Konterchancen ein. Die Heimmannschaft wusste mit den Geschenken jedoch kaum etwas anzufangen und kam zu selten zu gefährlichen Abschlüssen – gegen einen stärkeren Gegner wäre der Auftritt allerdings nicht so glimpflich verlaufen.

Selbst Bastian Schweinsteiger meinte nach der Partie, dass man sich mit der deutschen Auswahl momentan nur schwer identifizieren kann.

Frankreich – Portugal 0:0

Mit Frankreich und Portugal trafen zwei absolute Spitzenmannschaften in der Gruppe A3 aufeinander. Weltmeister Frankreich wird aufgrund der günstigen Altersstruktur im Kader auch bei den nächsten Großereignissen zum engsten Favoritenkreis zählen, aber auch die Portugiesen sind in den letzten Jahren noch stärker geworden und insbesondere in der Offensive hervorragend besetzt. Bruno Fernandes agiert hinter den Sturmspitzen und kann die Bälle auf Cristiano Ronaldo, Joao Felix und Bernardo Silva verteilen.

Diesmal waren Chancen aber leider Mangelware, denn die beiden Teams neutralisierten sich gegenseitig und fanden kaum brauchbare Tormöglichkeiten vor. Kylian Mbappe und Cristiano Ronaldo hatten die besten Möglichkeiten ihrer Mannschaften, scheiterten aber mit ihren Schüssen an den gegnerischen Torhütern.

Es schien als hatten beide Mannschaften großen Respekt voreinander, weshalb sie sehr verhalten und vorsichtig agierten. Dass die Partie ohne Treffer endete war dennoch nicht zu erwarten, immerhin erzielten die Franzosen zum ersten Mal seit 19 (!) Heimspielen keinen Treffer. Die Portugiesen sind unter ihrem Trainer Fernando Santos allerdings auch schwer zu bezwingen, denn in den letzten neun Partien verließen sie den Platz nie als Verlierer und in den letzten 19 Spielen kassierten sie nur zwölf Gegentore.

