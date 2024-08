Neo-Teamstürmer Jakupovic nach Kroatien, Napoli sichert sich Lukaku

Die Sommertransferzeit ist in den meisten Ländern bereits in den allerletzten Zügen und es gibt nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und...

Die Sommertransferzeit ist in den meisten Ländern bereits in den allerletzten Zügen und es gibt nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Federico Chiesa

LA, 26, ITA | Juventus Turin – > Liverpool FC

Liverpool fixierte zum Ende der Transferzeit seinen ersten „echten“ Neuzugang für die neue Saison. Nachdem die „Reds“ bereits den georgischen Torhüter Giorgi Mamardashvili verpflichteten und ihn sofort wieder nach Valencia verliehen, kommt mit dem 51-fachen italienischen Nationalspieler Federico Chiesa nun auch ein Spieler, der sofort in Liverpool bleiben wird. Der Linksaußen von Juventus und Europameister von 2021 unterschrieb einen Vierjahresvertrag und kostete Liverpool nur etwa zwölf Millionen Euro. Die „Alte Dame“ hatte den Offensivmann vor vier Jahren von der Fiorentina geholt, zuerst für zwei Jahre leihweise, danach fix, was insgesamt fast 60 Millionen Euro kostete. Für die Turnier war Chiesa in 131 Pflichtspielen auf 32 Tore und 23 Assists gekommen.

Romelu Lukaku

ST, 31, BEL | Chelsea FC – > SSC Napoli

Nur für den Brasilianer Neymar wurden insgesamt mehr Ablösesummen gezahlt, als für Romelu Lukaku. Mit seinem Wechsel zum SSC Napoli steigt die Gesamtsumme der Ablösen für den Rekordtorschützen der belgischen Nationalmannschaft auf unglaubliche 370 Millionen Euro an. Die Italiener bezahlten nun 30 Millionen an den Chelsea FC, um Lukaku bis 2027 zu binden. Der kraftvolle Stürmer, der bei Chelsea nie glücklich wurde, verbrachte bereits die letzten beiden Jahre leihweise in Italien und kickte zuerst für Inter Mailand und danach für die AS Roma. Napoli baut damit bereits für einen möglichen Abgang von Top-Stürmer Victor Osimhen vor und setzte sich im Bieten um Lukaku auch gegen den AC Milan, Fenerbahce Istanbul und mehrere saudische Klubs durch.

Wout Weghorst

ST, 32, NED | Burnley FC – > Ajax Amsterdam

Zum Schnäppchenpreis von 2,4 Millionen Euro sicherte sich Ajax Amsterdam für zwei Jahre die Dienste des niederländischen Teamstürmers Wout Weghorst. Der 197cm-Mann gehörte die letzten Jahre dem englischen Zweitligisten Burnley, hatte aber die letzten beiden Saisonen leihweise bei der TSG 1899 Hoffenheim, Manchester United und Besiktas Istanbul verbracht. In den Niederlanden spielte der Mittelstürmer das letzte Mal in der Saison 2017/18, damals für AZ Alkmaar. Nachdem auch der diesjährige Saisonstart eher schleppend verlief, setzt Ajax nun wieder etwas mehr auf Routine. In der vergangenen Saison war Ajax nur enttäuschender Fünfter geworden.

Arnel Jakupovic

ST, 26, AUT | NK Maribor – > NK Osijek

Der österreichische Neo-Teamstürmer Arnel Jakupovic verlässt den NK Maribor nach 1 ½ Jahren und wechselt nach Kroatien. In der vergangenen Saison hatte der 26-jährige Wiener 17 Saisontore für den slowenischen Vizemeister erzielt und auch die neue Saison startete Jakupovic in der Liga mit fünf Toren aus fünf Spielen. Nun trat der NK Osijek auf den Plan und bezahlte eine Million Ablöse, um Jakupovic bis 2027 zu binden. Osijek hatte zuvor seinen Top-Stürmer Ramón Miérez um drei Millionen an den Emirate-Klub Al-Jazira verkauft. Der 188cm große Jakupovic war diese Woche erstmalig für die ÖFB-Nationalmannschaft nominiert worden.