Neue Klubs für die Ex-Austrianer Baumgartlinger und Yatéké

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Julian Baumgartlinger

DM, 34, AUT | Bayer 04 Leverkusen – > FC Augsburg

Der 84-fache österreichische Teamspieler und ehemalige Teamkapitän Julian Baumgartlinger hat in der deutschen Bundesliga einen neuen Klub gefunden. Nach sechs Jahren in Leverkusen und dem Vertragsende im vergangenen Juni schließt sich der Routinier nun für eine Saison dem FC Augsburg an. Baumgartlinger, der 239 Bundesligaspiele bestritt und seit elf Jahren durchgehend in Deutschland spielt, ist beim FCA der vierte Neuzugang nach Rexhbecaj, Demirovic und Bauer. Nachdem Jan Moravek die Augsburger in Richtung Tschechien verließ, benötigte Trainer Enrico Maaßen noch einen routinierten Spieler fürs zentrale Mittelfeld.

Sterling Yatéké

ST, 22, CTA | FK Austria Wien – > FC Helsingör

Im Jänner 2019 verpflichtete die Wiener Austria mit Sterling Yatéké einen Stürmer aus der Zentralafrikanischen Republik. Der wuchtige Mittelstürmer konnte sich bei den Veilchen aber nie durchsetzen und kam für die Kampfmannschaft auf nur einen Treffer in sechs Pflichtspielen. Für die Young Violets traf Yatéké in 32 Spielen achtmal und zwischenzeitlich war der 188cm große Angreifer an den HNK Rijeka verliehen. Nun wechselt Yatéké in die zweite dänische Liga, wo er einen Zweijahresvertrag bei Helsingör unterschreibt. Das Team verpasste in der Vorsaison knapp den Aufstieg und möchte 2022/23 noch einmal angreifen.

Mbwana Samatta

ST, 29, TAN | Fenerbahce Istanbul – > KRC Genk

Wenn die Wiener Austria im Playoff zur UEFA Europa League auf Fenerbahce Istanbul trifft, wird man es nicht mehr mit dem tansanischen Starstürmer Mbwana Samatta zu tun bekommen. Der 29-Jährige, der einst Topstürmer des KRC Genk war, in Istanbul aber nie über einen Reservistenstatus hinauskam, wechselt leihweise zu „seinem“ Klub. Genk sicherte sich die Dienste des Vollblutangreifers leihweise für ein Jahr. Samatta wurde bereits im letzten Jahr nach Belgien verliehen, konnte aber auch bei Royal Antwerpen nie richtig überzeugen. Für Fenerbahce, wo er noch einen Vertrag bis 2024 hält, erzielte der tansanische Teamkapitän nur sechs Tore in 33 Partien.

Nico González

ZM, 20, ESP | FC Barcelona – > Valencia CF

Nach wie vor gilt der zentrale Mittelfeldspieler Nico González vom FC Barcelona als eines der größten Talente Spaniens. Der Vertrag des „La-Masia-Absolventen“ in Barcelona läuft noch bis Sommer 2026, aber bisher konnte Nico noch nicht in der Blaugrana Fuß fassen. In 37 Spielen erzielte er zwei Tore und zwei Assists, dabei wurde er aber zumeist eingewechselt und stand insgesamt nur knapp 1.700 Minuten auf dem Platz. Nun soll das Top-Talent in Valencia Spielpraxis sammeln. Weil Valencia unter anderem Ilaix Moriba nach einer Leihe wieder nach Leipzig ziehen lassen musste, passt Nico González nun perfekt für ein Jahr ins Konzept. Beim 1:0-Sieg über Girona kam Nico bereits zu einem viertelstündigen Debüt für die Fledermäuse.