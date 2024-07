Neue Klubs für die Ex-Salzburger Kristensen und Pongracic

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Rasmus Kristensen

RV, 27, DEN | Leeds United – > Eintracht Frankfurt

Der Ex-Salzburger Rasmus Kristensen ist in der kommenden Saison in der deutschen Bundesliga zu sehen. Der 27-Jährige schließt sich leihweise Eintracht Frankfurt an. Kristensen, der bereits 21-mal für die dänische Nationalelf auflief, wechselte vor zwei Jahren um 13 Millionen Euro zum damaligen Premier-League-Klub Leeds United, wo er auf 26 Premier-League-Einsätze und drei Tore kam, allerdings absteigen musste und daher in der vergangenen Saison 2023/24 zur AS Roma verliehen wurde. Für die Römer kam Kristensen auf ein Tor und zwei Assists in 31 Partien. Bei den Frankfurtern wird der Ex-Salzburger nun ein Jahr bleiben – die Eintracht besitzt keine Kaufoption.

Marin Pongracic

IV, 26, CRO | US Lecce – > AC Fiorentina

Die AC Fiorentina hat im zehnfachen kroatischen Teamspieler und Ex-Salzburger Marin Pongracic einen Ersatz für den zu Nottingham Forest abgewanderten Nikola Milenkovic gefunden. Pongracic kommt um 15 Millionen Euro von der US Lecce, wo er zuletzt zwei Jahre spielte und vor allem in der vergangenen Spielzeit eine echte Stütze war. Davor kickte der 193cm große Innenverteidiger ohne durchschlagenden Erfolg in Wolfsburg und Dortmund. Die Salzburger erhielten im Jänner 2020 neun Millionen Euro Ablöse auf Wolfsburg. Bei der Fiorentina unterschrieb der 26-Jährige nun einen Vertrag bis 2029.

Álvaro Morata

ST, 31, ESP | Atlético Madrid – > AC Milan

Der Ersatz für den in die USA gewechselten, französischen Routinier Olivier Giroud beim AC Milan ist niemand Geringerer als Europameister Álvaro Morata. Der 31-Jährige kostete die Mailänder 13 Millionen Euro und unterschrieb einen Vertrag bis 2028 mit Option auf eine weitere Saison. Die letzten beiden Saisonen verbrachte der Madrilene bei Atlético Madrid, wo er es in diesem Zeitraum auf 36 Tore und acht Assists in 93 Partien brachte. Zuvor hatte Morata auch für Juventus Turin, Chelsea und Real Madrid gespielt. Der spanische Teamkapitän war zuletzt bei mehreren italienischen Klubs im Gespräch und auch ein möglicher Wechsel in die USA oder nach Saudi-Arabien stand im Raum.

Thomas Meunier

RV, 32, BEL | Trabzonspor – > LOSC Lille

Nach nur fünf Monaten im türkischen Trabzonspor kehrt Thomas Meunier nach vier Jahren nach Frankreich zurück, wo er bereits zwischen 2016 und 2020 für PSG spielte. Der neue Klub des 66-fachen belgischen Teamspielers heißt Lille und band den Rechtsverteidiger bis 2026. Der Ex-Dortmunder hatte auch Angebote aus England und den Niederlanden, entschied sich nun aber für den Vierten der abgelaufenen Ligue-1-Saison. Bei Trabzonspor, einem möglichen künftigen Europacupgegner Rapids, kam Meunier auf 19 Pflichtspieleinsätze, in denen er mit einem Tor und sieben Assists eine gute Bilanz aufwies.