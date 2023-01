Neue Klubs für Ex-Austrianer Tajouri und Venuto

Die Wintertransferzeit hat begonnen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern...

Die Wintertransferzeit hat begonnen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern euch sämtliche wichtige Eckdaten zu den fixen Übertritten in der kalten Jahreszeit.

Yasin Pehlivan

DM, 34, AUT | Sakaryaspor – > Iskenderunspor

Der mittlerweile 34-jährige Sechser Yasin Pehlivan schließt sich seinem bereits achten türkischen Klub an. Der Ex-Rapid- und Salzburg-Spieler wechselt vom Zweitligisten Sakaryaspor in die dritte Liga nach Iskenderun. Seit Pehlivan Österreich im Sommer 2016 das letzte Mal verließ, kickte er auch in der Slowakei für Spartak Trnava und danach in seinem türkischen Vaterland für Genclerbirligi, Caykur Rizespor und Manisa. Die meisten Spiele bestritt der 17-fache ÖFB-Teamspieler allerdings zwischen 2009 und 2011 für den SK Rapid, wo er in 86 Spielen drei Tore und sechs Assists erzielte.

Ismael Tajouri-Shradi

RA, 28, LBY/AUT | New England Revolution – > Omonia Nikosia

Der Ex-Austrianer Ismael Tajouri, der in Bern geboren wurde, in Wien aufwuchs und für die libysche Nationalmannschaft auflief, verlässt die USA nach fünf Jahren und wechselt zurück nach Europa. Nach seinem Aus bei der Austria im Jänner 2018 kickte Tajouri für den New York City FC, den Charlotte FC, LAFC und zuletzt für New England Revolution. In der Major League Soccer erzielte Tajouri in dieser Zeit 30 Tore und damit mehr als in seiner gesamten vorherigen Karriere. Nun unterschrieb der 168cm große Rechtsaußen einen Vertrag über 1 ½ Jahre bei Omonia Nikosia. Die durchaus interessant aufgestellte Truppe mit zahlreichen Legionären ist in der zyprischen 14er-Liga derzeit Fünfter und wird zumindest heuer nicht um den Titel mitspielen.

Mamady Diambou

DM, 20, MLI | Red Bull Salzburg – > FC Luzern

Für Red Bull Salzburg stand der junge malische Sechser Mamady Diambou mittlerweile 16-mal auf dem Platz. Von Beginn an kam er in der heimischen Bundesliga allerdings erst dreimal zum Einsatz. Nachdem sein Vertrag in der Mozartstadt aber bis Sommer 2025 und man große Stücke auf den Youngster hält, soll er nun mehr Spielpraxis sammeln und darf dies im Schweizerischen Luzern tun. Die Luzerner sind derzeit in der sehr engen Schweizer Liga Sechster und liegen nur fünf Punkte hinter dem Zweiten, aber auch nur vier vor dem Relegationsplatz. Diambou wird den Rest der Saison 2022/23 in der Schweiz verbringen.

Lucas Venuto

RA, 27, BRA | Guarani – > Portuguesa

Von 2014 bis 2019 kickte der kleine Brasilianer Lucas Venuto in Österreich – zuerst für Liefering und Grödig, danach für die Wiener Austria. Die Austria, für die Venuto in 87 Spielen 14 Tore und 15 Assists beisteuerte, dann aber von einem Kreuzbandriss zurückgeworfen wurde, gab den Brasilianer vor genau vier Jahren ins kanadische Vancouver ab. Bei den Vancouver Whitecaps floppte Venuto allerdings und wurde im Sommer 2019 in seine Heimat an den FC Santos abgegeben. Seitdem hatte der Rechtsaußen jedes Jahr einen neuen Klub: Über Sport Recife, ein zweites Mal Santos und Guarani landete er nun bei Portuguesa. Die Mannschaft aus Sao Paulo spielt praktisch in der brasilianischen Regionalliga. Seit seiner Rückkehr nach Brasilien kam Venuto auf 13 Einsätze in der höchsten Spielklasse und auf zehn weitere in der zweiten Liga, sammelte aber keine Scorerpunkte.